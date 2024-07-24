22 июля стал самым жарким днем в истории.

Понедельник, 22 июля, снова стал самым жарким днем в истории. Это второй подряд день с рекордно высокой глобальной температурой, сообщает Reuters.

Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, которая отслеживает подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура воздуха у поверхности поднялась до +17,15 по Цельсию. Это на 0,06 градуса выше, чем 21 июля.

Последний раз рекорд был установлен четыре дня подряд в начале июля 2023 года. До этого самый жаркий день был в августе 2016 года.

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"Прошедший понедельник, возможно, установил новый глобальный рекорд самой теплой абсолютной среднемировой температуры за всю историю наблюдений - я имею в виду десятки тысяч лет", - сказал климатолог Карстен Хауштайн из Лейпцигского университета в Германии.

Жара охватила мир - подробности

В последние дни рекордная жара фиксируется в Японии, Индонезии и Китае. В странах Персидского залива индекс жары - с учетом влажности - превысил 60 градусов по Цельсию. В то же время в некоторых районах Европы температура превысила +45°.

По словам ученых, причиной рекордной жары является изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива. Города по всему миру катастрофически нагреваются. Согласно последним данным, сисло дней, когда температура достигает +35° в 20 крупнейших столицах мира выросло на 52% за последние три десятилетия.

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