Покататься на санках в будущем будет проблемой.

Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего. Колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.

Он в частности раскритиковал мнение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года, когда было "всего" под 40 градусов.

"Это какое-то апокалиптическое видение. Природные колебания имеют довольно большой диапазон, и именно по этой причине они мешают ученым видеть правдивые климатические тенденции. Ближайшие годы могут быть жаркими, а потом несколько следующих - прохладными, и так это все будет колебаться туда-сюда еще неоднократно", - подчеркнул ученый.

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Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой.

"Скажем так: не каждый год получится покататься на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие - не очень. Но даже при худших климатических сценариях снег мы видеть будем. Хотя есть нюанс: он будет выпадать, но, возможно, не будет держаться на поверхности", - рассказал эксперт.

Изменение климата на планете

Как писал УНИАН, тренд на глобальное потепление климата продолжается уже более 100 лет, он совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации. По словам специалиста по физике атмосферы и геокосмоса Дениса Пишняка, довольно условной датой старта климатических изменений можно считать 1850 год.

Также мы рассказывали, что изменения климата провоцируют усиление экстремальных погодных явлений, таких как тайфуны и тропические штормы. Из-за потепления наша атмосфера способна удерживать больше влаги, что вызывает более сильные колебания количества осадков.

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