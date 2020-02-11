Десятки поваленных деревьев и сорванные крыши: во Львовской области вторые сутки бушует непогода (видео)

10:31, 11 февраля 2020
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По состоянию на 8 утра 11 февраля без электроснабжения остается 87 населенных пунктов.

Подразделения ГСЧС устраняют последствия непогоды \ varta1.com.ua
Подразделения ГСЧС устраняют последствия непогоды \ varta1.com.ua

В ночь на 11 февраля во Львовской области шквальный ветер опять натворил бед. По статистике чрезвычайников, в области повалено 13 деревьев и повреждены крыши 89 домов.

Во Львовской области сильный ветер выкорчевал деревья и повредил билборд (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, их подразделения порезали поваленные деревья, которые препятствовали движению и угрожали безопасности людей.

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации добавили, что по состоянию на 8 утра 11 февраля без электроснабжения остается 87 населенных пунктов в 12 районах области. Из них 46 полностью и 41 частично. На местах работают более 100 сотрудников в 23 бригадах «Львовоблэнерго».

На 11 февраля синоптики сновапрогнозируют сильные порывы западного ветра - 17-22 м/с, а местами до 25 м/с, метели. На дорогах гололедица.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на Львовщине сильные порывы ветра наделали много вреда. Синоптики объявили штормовое предупреждение, отметив, что скорость ветра будет достигать 30 м/сек. В результате урагана во многих городах повреждены жилые дома, остановки общественного транспорта и большие рекламные щиты. Коммунальные бригады в городе работали круглосуточно.

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Теги: #непогода#новости Львовщины
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