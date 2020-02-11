Десятки поваленных деревьев и сорванные крыши: во Львовской области вторые сутки бушует непогода (видео)
По состоянию на 8 утра 11 февраля без электроснабжения остается 87 населенных пунктов.
В ночь на 11 февраля во Львовской области шквальный ветер опять натворил бед. По статистике чрезвычайников, в области повалено 13 деревьев и повреждены крыши 89 домов.
Во Львовской области сильный ветер выкорчевал деревья и повредил билборд (фото)
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, их подразделения порезали поваленные деревья, которые препятствовали движению и угрожали безопасности людей.
В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации добавили, что по состоянию на 8 утра 11 февраля без электроснабжения остается 87 населенных пунктов в 12 районах области. Из них 46 полностью и 41 частично. На местах работают более 100 сотрудников в 23 бригадах «Львовоблэнерго».
На 11 февраля синоптики сновапрогнозируют сильные порывы западного ветра - 17-22 м/с, а местами до 25 м/с, метели. На дорогах гололедица.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля на Львовщине сильные порывы ветра наделали много вреда. Синоптики объявили штормовое предупреждение, отметив, что скорость ветра будет достигать 30 м/сек. В результате урагана во многих городах повреждены жилые дома, остановки общественного транспорта и большие рекламные щиты. Коммунальные бригады в городе работали круглосуточно.
- Винница+4°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°