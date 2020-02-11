В Украине объявили штормовое предупреждение на 11 февраля

В Карпатах ожидается сильный снег.

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Во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности желтый).

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег.