В Украине объявили штормовое предупреждение на 11 февраля

09:38, 11 февраля 2020
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В Карпатах ожидается сильный снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности желтый).

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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Теги: #снег#погода#ветер#штормовое предупреждение
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