Австралия пострадала от шторма и снегопада (видео)

Во многих районах страны сильно похолодало.

Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям. Спасателям пришлось оказывать помощь застрявшим на дорогах автомобилистам, передает Stormnews со ссылкой на Nine News.

В штате Новый Южный Уэльс шторм охватил все побережье. В Сиднее было нарушено паромное сообщение.

Во многих районах сильно похолодало, а в некоторых населенных пунктах выпал снег. В некоторых горных районах еще до открытия снежного сезона сугробы уже превышают 75 см.

Monster swell hits Sydney Harbour with our reporter describing conditions as “treacherous”.#sydneyweather#sydneystorm#manlyferry#sydney#sydneymetropic.twitter.com/tJERAHuEqA