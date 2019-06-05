Австралия пострадала от шторма и снегопада (видео)

10:38, 5 июня 2019
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Во многих районах страны сильно похолодало.

В Австралии выпал снег / twitter.com/fallsaustralia
В Австралии выпал снег / twitter.com/fallsaustralia

Юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды.

В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)

Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям. Спасателям пришлось оказывать помощь застрявшим на дорогах автомобилистам, передает Stormnews со ссылкой на Nine News.

В штате Новый Южный Уэльс шторм охватил все побережье. В Сиднее было нарушено паромное сообщение.

Во многих районах сильно похолодало, а в некоторых населенных пунктах выпал снег. В некоторых горных районах еще до открытия снежного сезона сугробы уже превышают 75 см.

Напомним, на французском острове Корсика 16 мая внезапно выпал снег

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Теги: #снег#погода#Австралия
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