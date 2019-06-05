Австралия пострадала от шторма и снегопада (видео)
Во многих районах страны сильно похолодало.
Юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды.
В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)
Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям. Спасателям пришлось оказывать помощь застрявшим на дорогах автомобилистам, передает Stormnews со ссылкой на Nine News.
В штате Новый Южный Уэльс шторм охватил все побережье. В Сиднее было нарушено паромное сообщение.
Во многих районах сильно похолодало, а в некоторых населенных пунктах выпал снег. В некоторых горных районах еще до открытия снежного сезона сугробы уже превышают 75 см.
Monster swell hits Sydney Harbour with our reporter describing conditions as “treacherous”.#sydneyweather#sydneystorm#manlyferry#sydney#sydneymetropic.twitter.com/tJERAHuEqA— Mosman Collective (@mosmancollectv) 4 июня 2019 г.
Напомним, на французском острове Корсика 16 мая внезапно выпал снег.
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