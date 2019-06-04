В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)
Снежный сезон в горах начался на 10 дней раньше обычного.
В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также на острове Тасмания продолжаются снегопады.
На юго-востоке Австралии бушует снежная буря (видео)
Снежный сезон в этом году начался на 10 дней раньше обычного: официально он будет открыт 7 июня, передает Stormnews.
В некоторых районах сугробы превышают 65 см и продолжают увеличиваться.
WOW!! It is absolutely DUMPING at Dinner Plain!! #BringItON ❄❄❄— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 3 июня 2019 г.
Video: @snowstuffpark pic.twitter.com/v3EdG4Se7G
Напомним, в российском городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) 24 мая прошел сильный снег с дождем, который парализовал движение транспорта.
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