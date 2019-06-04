В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)

Снежный сезон в горах начался на 10 дней раньше обычного.

В горах Австралии продолжаются снегопады / twitter.com/_hotham

В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также на острове Тасмания продолжаются снегопады.

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Снежный сезон в этом году начался на 10 дней раньше обычного: официально он будет открыт 7 июня, передает Stormnews.

В некоторых районах сугробы превышают 65 см и продолжают увеличиваться.

Напомним, в российском городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) 24 мая прошел сильный снег с дождем, который парализовал движение транспорта.