В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)

Снежный сезон в горах начался на 10 дней раньше обычного.

Снежный сезон в этом году начался на 10 дней раньше обычного: официально он будет открыт 7 июня, передает Stormnews.

В некоторых районах сугробы превышают 65 см и продолжают увеличиваться.

WOW!! It is absolutely DUMPING at Dinner Plain!! #BringItON ❄❄❄



Video: @snowstuffpark pic.twitter.com/v3EdG4Se7G