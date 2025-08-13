Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее ждут "последствия" от США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на вторую встречу по Украине после саммита с российским лидеро Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Clash Report.

"Если первая встреча пройдёт хорошо, я хотел бы почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - отметил президент США.

Трамп заявил, что если "не получит необходимые ответы" во время встречи с Путиным, то следующей встречи не будет.

На вопрос о том, будут ли последствия для Путина и России, если он не согласится прекратить войну в пятницу, он ответил:

"Последствия будут очень серьёзными".

Политик также оценил сегодняшний разговор с Зеленским и европейскими лидерами "на 10 баллов".

Возможная трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского

Американский Белый дом ищет место для проведения трехсторонней встречи президентов США, России и Украины: Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщили источники CBS. По их данным, она может состояться в конце следующей недели, то есть до 25 августа.

