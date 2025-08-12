Он отметил, что Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления.

Украина не выйдет из Донбасса. На этом во время общения с журналистами акцентировал президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, какую конфигурацию обмена территориями предлагают американцы, глава государства подчеркнул: "Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы".

Зеленский отметил, что Донбасс для россиян – это "плацдарм для будущего нового наступления".

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле, или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", – сказал он.

Президент добавил, что одной из самых крепких частей российских наступательных войск были именно люди, набранные с наших территорий, оккупированных после 2014 года. То есть формировался плацдарм для полномасштабного вторжения.

"После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, из высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков. И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры по войне в Украине

15 августа на Аляске планируется проведение встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание Politico со ссылкой на свои источники распространило информацию, что США предлагают России полный контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Зеленский убежден, что Россия стремится выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. С этой целью страна-агрессор продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую с последствиями, которые ничего не гарантируют.

