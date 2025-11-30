Отмечается, что первая неделя зимы не будет сильно отличаться от последних дней осени.

Колебания курсов валют в Украине в первую неделю зимы будут оставаться в пределах уже всем привычных диапазонов. Несмотря на информационные "сквозняки", не стоит ожидать, что ситуация на валютном рынке выйдет из-под контроля национального регулятора.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, сколько будет стоить 100 долларов на сегодняшний день.

По его мнению, курс доллара с 1 по 7 декабря будет находиться в пределах 42,2-42,7 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 7 декабря будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам с 42300-42800 гривень.

При этом он указал, что курс евро в первую неделю зимы будет находиться в пределах 48-49,75 гривни на межбанке и 48-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 7 декабря будут стоить 4800-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 48000-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что по состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни. Он отметил, что в целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: