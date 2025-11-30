Транспортная система работает гладко при условии, что все соблюдають единое правило.

Приходилось ли вам видеть когда-нибудь автомобили с правым рулем? Безусловно, да – например, в фильмах. А задумывались ли вы, почему бывают авто с рулем с одной или другой стороны? Оказывается, это связано с тем, что есть страны с правосторонним движением, например Украина, и для такой езды предназначены авто с рулем налево. И наоборот. Давайте разберемся с тем, почему в каких-то странах правостороннее движение, а в других – левостороннее.

В чем смысл правостороннего движения

Выбор стороны дорожного движения – это историческая договоренность, ведь чтобы транспортная система работала гладко, нужно, чтобы все соблюдали единое правило. Давно стало понятно, что если все едут по одной стороне пути, то водители имеют четкое понимание, откуда ожидать встречный транспорт. Единое правило также упрощает организацию инфраструктуры: дорожные развязки, знаки, светофоры, остановки - все проектируется с его учетом. Конечно, такой порядок еще повышает безопасность пешеходов, которым проще предусмотреть направление движения машин при переходе.

В большинстве стран решили, что движение должно быть правосторонним, то есть автомобили занимают правую сторону дороги. Но это было не сразу. Оказывается, левостороннее движение имеет более глубокие корни.

В древности по дорогам ездили преимущественно всадники, и движение с левой стороны было для них более безопасным. Большинству воинов – правшам – выхватывать копье или меч для защиты от потенциального нападающего удобно было правой рукой, поэтому они пытались занять левую полосу.

Вероятно, левостороннее движение уходит своими корнями еще во времена Римской империи. Об этом свидетельствует раскопанная в 1998 году в Англии в графстве Уилтшир дорога, ведущая к старой римской каменоломне. На ней колеи с левой стороны, ведущие от карьера, значительно глубже, чем колеи справа, ведущие к карьеру. Это означает, что нагруженные камнями повозки ехали с каменоломни по левой части дороги.

Почему сделали правостороннее движение

Однако сейчас в большинстве стран движение правостороннее. Узнаем, почему люди стали ездить по правой стороне дороги. Есть версия, что толчком к этому послужило появление у воинов щитов. Уже не меч в правой руке, а щит в левой должен был оградить хозяина от нападения. Вероятно, главная же причина перехода на правостороннее движение – это количественное преимущество правшей над левшами. Когда появились большие экипажи, то извозчику, который сидел слева, а поводья держал в правой руке, двигаться по правой стороне дороги было удобнее, потому что лучше виден встречный транспорт.

А еще начало правостороннего движения некоторые связывают с французским императором Наполеоном. Говорят, что это новшество он ввел только для того, чтобы отличаться от Англии, где движение было левостороннее.

Чтобы понять, почему в Европе правостороннее движение преобладает, следует сказать, что здесь свою роль сыграли те же наполеоновские завоевания. Езда справа постепенно становилась стандартом в тех странах, где распространялось влияние Франции. Левостороннее движение сохранилось там, где это влияние было слабым или его совсем не было, например в Великобритании и ее колониях.

Правостороннее движение было взято на вооружение и в Америке, которая одержала независимость от Британии и пыталась отвергнуть любые связи с этим прошлым.

В каких странах левостороннее движение

Движение по левой части дороги законодательно закреплено в около 70 странах. Большинство из них имеют исторические связи с Британской империей. Левостороннее движение в Европе, кроме Британии, имеют такие островные страны, как Ирландия, Кипр, Мальта.

По левой части дороги ездят также жители некоторых стран Азии, юга Африки, Австралии, нескольких небольших стран Северной и Южной Америки.

Смена правил движения – не такая уж и давняя история. Самый свежий пример перехода с правостороннего движения на левостороннее – тихоокеанское государство Самоа. Там это произошло в 2009 году из-за близости Австралии, откуда жители острова могут импортировать авто с правым рулем.

Как видим, выбор правостороннего или левостороннего движения на дороге является следствием исторических традиций, военных привычек и политических влияний разных эпох.

