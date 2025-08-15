По данным источников, Трамп не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам до встречи с Путиным в пятницу.

Российского лидера Владимира Путина по прибытии на Аляску ожидает торжественная встреча, при этом президент США Дональд Трамп лично его поприветствует, пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

"По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, Трамп, как ожидается, расстелет красную ковровую дорожку для прибытия президента России Владимира Путина на базу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует поприветствовать российского лидера по его прибытии", говорится в статье.

В то же время чиновники подчеркнули, что точные детали и сценарий встречи в настоящее время дорабатываются.

По словам другого чиновника, Трамп не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам до встречи с Путиным в пятницу.

Однако он может изменить свое решение за время 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж, Аляска.

Встреча на Аляске

Как пишет Sky News, Путину придётся создать видимость уступок и что-то предложить Трампу на саммите. В частности, это может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, предложение сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике.

При этом издание The Telegraph писало, что встреча на Аляске может стать самым опасным моментом войны для Зеленского. По словам автора материала, Путин будет надеяться, что пятничная встреча на Аляске принесет легитимизацию его захвата украинских территорий.

