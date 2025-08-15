Путин знает слабости Трампа и попытается ими воспользоваться.

На встрече с Дональдом Трампом на Аляске российскому лидеру Владимиру Путину придётся делать вид, что он идёт на уступки, поскольку он знает, что американский президент не может потерять лицо. Однако, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, Путин - мастер переговоров, который точно знает, чего хочет, и как этого добиться.

"Он будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться", - пишет Беннетт.

По его мнению, конечная цель Путина - убедить Трампа, что кратчайший путь к миру - это сделка на условиях России. Чтобы достичь этого, Путину придётся создать видимость уступок и что-то предложить Трампу на саммите.

Видео дня

"Этим чем-то может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о вероятности которой Трамп вновь заговорил. Но если это так, я подозреваю, что это будет расплывчатое обещание с оговорками. Белый дом может заявить о прогрессе, но это может оказаться недостижимым", - пишет Беннетт.

Он уверен, что Путин попытается сыграть на стремлении Трампа к скорейшему урегулированию конфликта и его желании присвоить себе заслуги за это. Именно поэтому Путин так "умасливает" его перед встречей, восхваляя "энергичные и искренние" усилия Трампа по достижению мира, пишет журналист.

"Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его различными "подсластителями", которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев".

Кроме того, присутствие в составе делегации министра обороны Андрея Белоусова может указывать на серьёзность намерений Путина заключить сделку по контролю над ядерными вооружениями. Такое соглашение почти наверняка стало бы желанной целью американского президента.

"Задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя главным. Для бывшего агента КГБ это может оказаться несложной задачей", - подчеркивает Беннетт.

Встреча Трампа и Путина

как пишет NYT, независимо от результата, сама по себе встреча на Аляске - уже большая победа для Путина, поскольку российского лидера из дипломатического кризиса и дает ему возможность лично убедить американского президента.

При этом, источник, близкий к Кремлю, сообщил агентству Reuters, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти определённые точки соприкосновения.

"По всей видимости, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", — сказал источник.

Вас также могут заинтересовать новости: