Трамп и Путин обсудят вопросы мира в Украине и контроля над вооружениями.

Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске в пятницу. Надежды президента США на заключение соглашения о прекращении огня d Украине пока неясны, но Путин сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо, пишет Reuters.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил агентству Reuters, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти определённые точки соприкосновения.

"По всей видимости, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", — сказал источник.

Видео дня

Как пишет Reuters, Путин выдвинул жёсткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

В то же время аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он даёт Трампу то, что тот хочет, сохраняя при этом свободу действий для эскалации на Украине, если захочет.

"Если они (россияне) смогут предложить сделку, которая предусматривает некое перемирие, но при этом оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом", — сказал Сэм Грин, директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики.

Встреча на Аляске

сегодня,15 августа, ожидается встреча Трампа с Путиным на Аляске. Она должна начаться в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, сообщали росСМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп во время переговоров с Путиным надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" между Украиной и Россией.

При этом, как пишет NYT, независимо от результата, сама по себе встреча на Аляске - уже большая победа для Путина, поскольку российского лидера из дипломатического кризиса и дает ему возможность лично убедить американского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: