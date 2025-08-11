Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции о том, чего ожидает от встречи с Путиным.

В течение нескольких минут с начала встречи президент США Дональд Трамп сможет понять, возможно ли заключить с кремлевским диктатором Владимиром Путиным мирное соглашение по Украине. Более того, во время пресс-конференции в Белом доме, американский лидер заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией в ходе войны, назад Украине.

Вскоре Трамп заявил, что следующая встреча должна состояться с президентом Украины Владимиром Зеленским или же с ним и Путиным вместе.

Говоря более подробно о предстоящей встрече с хозяином Кремля, президент США заявил, что она будет "пробной". Хотя он надеется на конструктивный диалог с Путиным.

"Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог. После встречи с Путиным я позвоню европейским лидерам", - отметил он. Но сделку он заключать не собирается, ведь это "не его дело" - этим должны заниматься Украина и Россия.

Что касается Зеленского, то Трамп сказал, что "ладит" с украинским президентом, но он все равно не согласен с ним в том, "что он сделал". Ведь, по словам американского лидера, войны не должно было быть. 88% украинцев хотят, чтобы мирное соглашение состоялось, подчеркнул Трамп.

Встреча Трампа с Путиным - что известно

Ранее УНИАН сообщал, почему их саммит состоится именно на Аляске. Для этого есть несколько причин. В частности потому, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Однако на этом причины не заканчиваются.

А вот эксперт по вопросам российской политики Штефан Майстер и вовсе заявил, что встреча Путина и Трампа — худшее, что могло произойти для Украины и европейской безопасности. Кремлевский диктатор получил то, что и хотел.

