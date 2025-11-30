Композитор также вспомнил о важных событиях, которые произошли в ноябре.

Известный украинский продюсер и сын композитора Юрия Рыбчинского - Евгений Рыбчинский - рассказал о пополнении в семье.

В своем Instagram мужчина написал пост с итогами ноября. По словам продюсера, этот месяц был насыщен событиями как драматическими, так и счастливыми.

"У меня с этим месяцем свои особые отношения. В ноябре родились двое из четырех моих сыновей. В ноябре родились двое моих лучших друзей. В этом ноябре из-под Покровска вернулся без глаза и с простреленными ногами мой племянник и в этом ноябре родилась первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка, моя внучка", - подчеркнул Евгений, не отметив, кто именно из его сыновей стал отцом.

Он также добавил, что вчера, 29 ноября, был день рождения у его любимой женщины, которую он тщательно скрывает. Однако пара решила не устраивать празднование.

"Не празднуем, потому что снова погибшие - военные и гражданские, но выпьем точно - за победу и каждый Божий день, дарованный нам Всевышним и ВСУ. Спасибо ноябрю за последние теплые дни и изменения к лучшему, которые чувствуют лишь те, кто верит и творит будущее", - добавил Рыбчинский.

