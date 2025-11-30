Залужный желает светлого будущего для государства, но предупреждает, что для этого нужнонесколько обязательных условий.

У Украины есть шанс на политические перемены после подписания мирного соглашения, однако тут есть одно очень важное условие. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный.

В статье для The Telegraph он отметил, что Украина должна избавиться от коррупции и провести глубокие реформы, чтобы процветать после окончания войны.

Издание подчеркнуло, что вчера, в преддверии переговоров делегаций Украины и США, Залужный предостерег от быстрого заключения соглашения, которое приведет к потере независимости. Он предложил другие варианты гарантий безопасности, заявив, что Украина должна вступить в НАТО и даже разместить у себя ядерное оружие своих союзников, чтобы предотвратить дальнейшие нападения РФ.

"Мы, украинцы, стремимся к полной победе, но не можем отвергнуть вариант долгосрочного прекращения войны. Мир, даже в преддверии очередной войны, дает шанс на политические перемены, глубокие реформы, полное восстановление, экономический рост и возвращение граждан", - убежден посол.

Он отметил, что можно даже говорить о начале формирования безопасного, государства благодаря инновациям и технологиям. Укрепление основ правосудия через борьбу с коррупцией и создание честной судебной системы.

Но все это невозможно без эффективных гарантий безопасности.

"Такими гарантиями безопасности могли бы стать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России", - считает Залужный.

В связи с этим издание напомнило, что главное требование российского диктатора Владимира Путина как раз заключается в том, чтобы Украина ни в коем случае не стала членом НАТО, в противном случае он не подпишет никакой "мирный план".

При этом Европа и США сходятся во мнении, что для Украины необходима гарантия в стиле ст. 5, чтобы предотвратить новое вторжение Путина.

Залужный о войне

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мирные договоренности.

Также он высказывал мнение, что россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться в Украине, и война вскоре готова будет постучаться к ее западным соседям.

