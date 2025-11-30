Наибольшее количество наград в этом году получила лента "Ты - космос" Павла Острикова.

Ежегодная премия кинокритиков "Киноколо", которая отмечает достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии, объявила победителей.

Комитет национальной премии кинокритиков назвал лучшим фильм "Ты - космос" режиссера Павла Острикова. По сюжету украинский космический дальнобойщик Андрей, которого сыграл актер Владимир Кравчук, после неожиданного взрыва Земли остается последним человеком во Вселенной. Однако на связь выходит француженка Катрин, которой он решает помочь.

Лучшим документальным фильмом признали "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова. Лента показывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года.

Полный список победителей премии "Киноколо"

Лучший фильм - "Ты - космос"

Лучший документальный фильм - "2000 метров до Андреевки"

Лучший анимационный фильм - "Киевский торт"

Короткометражный игровой фильм - "Жизнь начинается"

Короткометражный документальный фильм - "Как прошли мои летние каникулы"

Лучший режиссер - Мстислав Чернов за фильм "2000 метров до Андреевки"

Лучший актер - Владимир Кравчук за фильм "Ты - космос"

Лучшая актриса - Анастасия Пустовит за фильм "Наш дом в огне"

Лучший сценарий фильма - Павел Остриков за фильм "Ты - космос"

Открытие года - режиссер Павел Остриков за фильм "Ты - космос"

За достижения - Владимир Прилуцкий и Алик Дарман за исследование киноархива студенческих фильмов КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого и нахождение архивных фильмов 1930-х, за видеоинсталляцию "Архив в войне".

Напомним, ранее стало известно, что фильм "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список "Оскара" и появился на YouTube.

