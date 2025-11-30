Во Флориде украинских чиновников ждут оскандалившийся Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Сегодня украинская делегация, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, отправится в США обсуждать со своими американскими коллегами предлагаемій "мирній план" по прекращению войны в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера сообщил, что делегацию возглавит Умеров. Это произогло после того, как он уволил своего главного советника Андрея Ермака, который был ключевым контактным лицом с западными союзниками Украины.

Как пишет Politico, Зеленский поставил перед своими переговорщиками четкую задачу - "оперативно и предметно проработать шаги, нужные для прекращения войны.

Видео дня

Для выполнения этой задачи во Флориде украинские официальные лица встретятся со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В украинской делегации, кроме Умерова также будут глава украинской разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов

На переговорах будут обсуждаться и согласовываться результаты встречи в Женеве.

Ранее сам Трамп уже заявлял, что его "мирный план" не является "окончательным предложением" и что остается возможность для переговоров.

Издание отметило, что Уиткоффа ждут в Москве уже на следующей неделе для переговоров с российскими официальными лицами. Примечательно, что это произойдет после скандала с публикацией стенограммы, из которой следует, что он консультировал высокопоставленного кремлевского чиновника по вопросам подхода к переговорам с Трампом.

Переговоры о "мирном плане" Трампа

Трамп неожиданно представил свой "сирный план" около 2 недель назад. Он стал сюрпризом для Европы и Украины. Европейские чиновники, ознакомившись с этим планом сказали, что это просто список желаний Путина.

Украина в комментариях была более сдержанна, заявив только, что готова работать с документом.

После этого прошли консудьтации делегаций США и Украины в Женеве. После них состоялись консультации американцев с россиянами в ОАЭ.

Вас також можуть зацікавити новини: