Температура уверенно держится на плюсовых значениях.

Последний день осени в Украине отметится погодой "по сезону" - будет сырым и пасмурным.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, будет преобладать облачная погода. На Закарпатье и Прикарпатье, а днем и на юге пройдут небольшие дожди (в Карпатах и в Одесской области умеренные осадки). В то же время на остальной территории будет без существенных осадков.

Кроме того, ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман.

Видео дня

Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с.

Температура совсем не указывает на приближение зимы: ночью прогнозируется 0-5° тепла, днем 3-8°. А на юге будет еще теплее - ночью 4-9°, днем 7-12°.

В Киеве также ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В столице ночью 3-5° тепла, днем 6-8 градусов.

Погода в Украине - другие новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал аномально теплый декабрь в Украине. По его данным, в Украине ожидается более высокий фон температуры воздуха (относительно климатической нормы), частые туманы, порывистый ветер и увеличенное количество пасмурных дней.

Синоптик рассказал, что температура постепенно начнет приближаться к средней норме только в третьей декаде.

А синоптик Наталья Диденко отмечала, что календарная зима, вероятно, начнется такой же погодой, какой закончится осень.

Вас также могут заинтересовать новости: