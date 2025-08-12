По словам главы государства, украинские вопросы должны обсуждаться как минимум в трехстороннем формате.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продуктивные переговоры по Украине возможны только при участии Киева. В то же время двусторонняя встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина может сыграть в пользу России.

Такие переговоры должны проходить в трехстороннем формате, подчеркнул Зеленский во время встречи с журналистами. Он напомнил, что поддерживает подход, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп: сначала достижение режима прекращения огня, а уже потом – переговоры по всем другим вопросам.

"Потому что предметные и продуктивные разговоры без нас о нас не сработают. Они возможны, но они не будут восприниматься по факту. Как я не могу ничего говорить о другом государстве или принимать решения", – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что содержательные и продуктивные переговоры без участия Украины относительно ее будущего не будут иметь реальной силы. По его словам, российский диктатор Владимир Путин в таком формате стремится прежде всего получить фотографию с Трампом.

"Я считаю, что Путин выиграет в этом. Потому что он добивается, извините, фотографий. Ему нужна фоточка со встречи с президентом Трампом. Если мы встречаемся втроем и не договариваемся, то не договаривается Украина и Россия, а не Соединенные Штаты. И Президент Трамп здесь не только медиатор, он в победной ситуации, потому что Америка смогла посадить за стол русских и украинцев", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает содержания возможной двусторонней встречи Трампа и Путина, которая, по сообщениям, может состояться на Аляске.

"Неважно, что мы готовы, а они не готовы – все это лишние детали. Америка выглядит сильной, какой она и есть. Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное", – добавил президент Украины.

Он подчеркнул, что украинские вопросы должны обсуждаться как минимум в трехстороннем формате.

В то же время, комментируя тему санкций, глава государства заявил, что встреча Путина на территории США станет для него личной победой.

"Путин сделал несколько вещей. Первое: он будет встречаться на территории США, я считаю, что это его личная победа. Второе: он выходит из изоляции, потому что с ним встречаются на территории США. Третье: он этой встречей каким-то образом отсрочил санкционную политику", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что у Трампа есть серьезные санкционные меры, которых Украина ожидает. Он также сообщил, что уже завтра запланирован разговор с привлечением Европы и США.

Переговоры Трампа и Путина

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что готовится встреча Трампа и Путина. В Белом доме сообщили, что она запланирована на Аляске. Ожидается, что она состоится уже в пятницу, 15 августа.

Сотрудник BILD Мариус Кирмаер считает, что место было выбрано не просто так. В частности, у этой локации есть логистическое преимущество – крупнейший город Аляски, Анкоридж, расположен в 7 000 км от Москвы и 5 500 км от Вашингтона. Для американского лидера преимущество Аляски заключается также в том, что он сможет провести "домашнее мероприятие" с мировым политическим эффектом, предположил Кирмаер.

