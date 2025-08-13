Президент заявил, что в преддверии саммита на Аляске РФ активизировала атаки на всех направлениях фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры, встретившиеся сегодня в Германии, хотят "мира в Украине, мира в Европе". Об этом пишет Sky News.

Он пояснил, что они согласовали ряд принципов перед переговорами Дональда Трампа с Владимиром Путиным в пятницу, и подчеркнул, что всё, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной.

Он заявил, что Трамп поддерживает прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.

"У России не должно быть права вето на перспективы членства Украины в НАТО. Необходимо совместное давление на Россию, должны быть санкции, и должно быть послание о том, что если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске, этот принцип должен работать", - сказал президент.

Зеленский заявил, что сказал Трампу и европейским лидерам, что "Путин блефует - он пытается продвинуться вперёд по всему фронту", добавив:

"Путин также блефует, говоря, что ему плевать на санкции и что они не работают. На самом деле санкции очень эффективны и наносят ущерб российской военной экономике".

Политик рассказал, что на встрече он также заявил, что "Путин не хочет мира - он хочет оккупировать нашу страну".

Он призвал к санкциям США и Европы, заявляя, что они имеют решающее значение для "остановки путинской войны".

Война в Украине - ситуация на фронте

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что сейчас стратегические цели, которые поставила перед собой Россия в так называемой "Специальной военной операции", не достигнуты. Тогда речь шла о полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

