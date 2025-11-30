Неспокойно ночью было и на оккупированной Донетчине - вероятно, под ударами были железнодорожные узлы.

Под атакой дронов ночью 30 ноября был нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ. Кроме того, в Ростовской области после атаки БпЛА остановила работу котельная и начался пожар на промышленном предприятии.

Российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб сообщили, что на территории Славянского НПЗ в результате атаки повреждена газовая труба. Также есть поврежденные жилые дома.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, Украина за ночь атаковала Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы.

"В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детсадов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам российского чиновника, пожар на площади 50 кв. м произошел на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске.

По информации местных телеграмм-каналов, неспокойно ночью было и на временно оккупированной Донетчине. Вероятно, под ударами были железнодорожные узлы.

В российском Минобороны заявили, что за ночь их ПВО перехватили 33 украинских БпЛА: 16 - над территорией Ростовской области, 7 - над Краснодарским краем, 3 - над Белгородской областью, 1 - над Курской, 6 - над акваторией Черного моря.

Удары по объектам РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 28 ноября морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

Кроме того, в ночь на 29 ноября дроны ударили по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева и нефтеперерабатывающему заводу "Афипский". По предварительной информации, поражены мощности в цехе по ремонту самолетов Ту-95, на заводе возник пожар. Также 25 ноября в морском нефтяном терминале порта Туапсе в Краснодарском крае России был уничтожен вертикальный резервуар РВ-5000.

