Бойфренд играет очень важную роль в жизни артистки.

Недавно певица Alyona Alyona приоткрыла для публики занавес отношений с ее бойфрендом. Артистка в интервью Маше Ефросининой впервые рассказала о своей личной жизни.

Рэперша, которая попытается побороться на Нацотборе на "Евровидение", раскрыла некоторые детали о своем бойфренде. Мужчина играет в ее жизни очень важную роль, он вдохновил артистку на перемены.

Alyona Alyona убеждена, что благодаря любимому ей удалось чувствовать себя более женственной. Ведь именно это певица почти никогда не демонстрировала.

Она добавила, что эта трансформация ей очень нравится. Женщина начала испытывать душевное счастье: она кайфует, когда что-то делает на клумбе, стирает, вывешивает белье, готовит обед.

Женщина уточнила, что сейчас влюбленная пара живет в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. По ее словам, им комфортно вместе.

Артистка не беспокоится, что в квартире нет какого-то суперового ремонта, она спокойно уживается с другими людьми. Знаменитость подчеркнула, что осознание истинных ценностей приходит тогда, когда видишь реалии войны. "Я счастлива", - резюмировала рэперша.

Что известно о певице Alyona Alyona

Владелица лейбла звукозаписи Enko, певица Alyona Alyona исполняет песни на украинском языке на общественную тематику, артистка сотрудничает с ведущими украинскими звездами.

Знаменитость никогда не мечтала о славе и заоблачных заработках. Певица стала известной в Украине и за ее пределами в 2018 году после первых ироничных клипов, загруженных на YouTube. В 2019-м году The Guardian внес украинскую артистку в список 50 лучших исполнителей года, а The New York Times - в перечень важнейших исполнителей европейского континента.

Ранее УНИАН писал, что украинская певица Alyona Alyona ошеломила признанием, как в детстве ее были родители.

Вас также могут заинтересовать новости: