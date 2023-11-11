Папа спрашивал, пролазит ли она еще в дверь, поделилась исполнительница.

Украинская рэперша Alyona Alyona поделилась редкими фото из личного архива и сделала откровенное признание в Instagram о том, как ее буллили в детстве из-за лишнего веса. При этом, исполнительница поделилась, что в числе ее обидчиков были и родители.

По словам певицы, ее никто не хейтил из-за лишних килограммов до шестого класса. Она рассказала, что до этого времени у нее было много друзей, первая любовь:

"Я никогда не стеснялась есть с одноклассниками, ходила на танцы, пела на сцене. Я бы даже сказала, что в какой-то момент я начала вытягиваться и стройнеть".

Все изменилось после того, как семья переехала в другой город, и будущая рэп-звезда пошла в местную гимназию:

"Она была маленькая, где-то до 200 учеников. И я единственная там была такая хорошо вкусная. А еще одежда: как ни крути, но она мне добавляла лет 10… За это старшеклассники немного меня стебали. Был такой парень Лев, который мог даже ногой ударить по ж*пе, потому что у нас одинаковые портфели. А после уроков приставал, потому что у меня был уже второй размер груди в том возрасте".

Как добавила певица, родители надеялись, что она со временем вытянется. Но она очень любила читать часами и при этом есть. И в тот момент в ее жизнь пришло осуждение:

"В школе - от старшаков. В обществе - все ходили и что-то капали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье - мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза ее говорили: "Ну, может не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, пролажу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда".

Ранее УНИАН писал, что Alyona Alyona решила взять паузу на несколько месяцев и уйти со сцены. По словам певицы, концерты за границей сильно ударили по ее здоровью.

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