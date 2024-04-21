Джозефина Джексон рассказала, что они с родителями не обсуждают ее деятельность.

Известная украинская актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк, известная в порномире как Джозефина Джексон, поделилась, как отреагировали родители на ее выбор профессии. Также порноактриса рассказала, сколько зарабатывает в месяц.

По словам Джексон, они с родителями не обсуждают ее профессию. Родители приняли ее выбор и не стали ссориться с единственной дочерью:

Мы с ними это не обсуждаем. Я взрослый человек. Во-первых, я начала сниматься во взрослом возрасте. Во-вторых, я в семье единственный ребенок. Поэтому, я не думаю, что это хорошая идея, терять единственного ребенка ради каких-то своих предпочтений. Единственное, что они могли сделать, принять это или потерять ребенка. Конечно, приняли. А кто хочет терять своего ребенка из-за каких-то глупых амбиций?

На вопрос журналистки о том, сколько зарабатывает Джозефина, она призналась, что ее заработок в месяц составляет примерно 20 тысяч долларов.

Порноактриса также прокомментировала свое отношение к профессии. Она призналась, что не получает удовольствия от того, что делает. Джозефина подчеркнула, что ее дело - это работа на камеру.

"Это не приносит прям много удовольствия. Сам процесс мне не нравится, у меня нет инстинктивных желаний как у животных, когда тебе безразлично, где, как и с кем. Мне нужна близость, приватность. Для меня это только работа на камеру", - указала актриса.

К слову, Джозефина Джексон получила высшее образование. Она имеет степень магистра международных экономических отношений. Популярность Джозефине принесла ее карьера фотомодели, но позже она поняла, что хочет заниматься другой деятельностью. Сейчас Джексон является одной из 100 самых известных порноактрис в мире.

В Украине актриса часто помогает раненым военным и центру эндопротезирования. Джозефина собирает средства и рассказывает коллегам за рубежом о войне.

Напомним, ранее "Лысый из Brazzers" поддержал Украину. Он надел футболку с гербом, которую ему подарила Джозефина Джексон.

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