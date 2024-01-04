Порноактер надел футболку с гербом Украины / instagram.com/ta.sama.backup

Популярный порноактер Джонни Синс, более известный как "Лысый из Brazzers", поддержал Украину. Он надел футболку с гербом, которую ему подарила украинка Юлия Сенюк, известная в порномире как Джозефина.

На своей странице в Instagram Джозефина обнародовала фото с Синсом и добавила подпись:

"Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни".

В эксклюзивном комментарии "Эспрессо.Запад" Джозефина Джексон отметила, что Джонни сразу же согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Более того, он сказал, что ему очень нравятся украинки.

"Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал - россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится - однозначно сказал, что украинки", - рассказала порнозвезда о разговоре с "Лысым".

Как отреагировали пользователи сети

  • "Держим эрекционный фронт"
  • "Украинизация прошла успешно"
  • "Наш казак"
  • "Мастер на все руки"
  • "Это что, командир интернационального легиона?"
  • "Прорвал оборону с "трех флангов""

Отметим, Джонни Синс начал порнокарьеру в 2006 году. С тех пор он успел сняться в более чем 700 фильмах для взрослых. Он является самым популярным и известным актером в своей индустрии.

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