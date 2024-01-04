Популярный порноактер Джонни Синс, более известный как "Лысый из Brazzers", поддержал Украину. Он надел футболку с гербом, которую ему подарила украинка Юлия Сенюк, известная в порномире как Джозефина.
На своей странице в Instagram Джозефина обнародовала фото с Синсом и добавила подпись:
"Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни".
В эксклюзивном комментарии "Эспрессо.Запад" Джозефина Джексон отметила, что Джонни сразу же согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Более того, он сказал, что ему очень нравятся украинки.
"Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал - россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится - однозначно сказал, что украинки", - рассказала порнозвезда о разговоре с "Лысым".
Как отреагировали пользователи сети
- "Держим эрекционный фронт"
- "Украинизация прошла успешно"
- "Наш казак"
- "Мастер на все руки"
- "Это что, командир интернационального легиона?"
- "Прорвал оборону с "трех флангов""
Отметим, Джонни Синс начал порнокарьеру в 2006 году. С тех пор он успел сняться в более чем 700 фильмах для взрослых. Он является самым популярным и известным актером в своей индустрии.