Ходят слухи, что пара на грани развода.

Рэпер и продюсер Потап на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначный пост, в котором попросил прощения и рассказал, что умение это делать - отличный урок для личностного роста.

"Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. Признаться в своих ошибках, сказать "Извини" нелегко для всех, и это нормально. Это требует смелости и повиновения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия.Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок для личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", - написал Потап.

Стоит отметить, что такой пост он сопроводил коллажем, на котором изображен он сам и собака Насти Каменских - Мими. Данный пост он добавил и в "сториз". Там он сопроводил его песней группы Blue и Элтона Джона "Sorry Seems to Be the Hardest Word", в которой мужчина извиняется перед любимой.

Видео дня

Что же могло стать причиной для такого поступка Потапа - неизвестно, однако уже давно ходят слухи, что они на грани развода. Поговаривают, что у Алексея и Насти серьезные проблемы в отношениях, они переживают сложный кризис.

Напомним, ранее Настя Каменских показала неудачное фото и ответила на слухи о разводе.

Вас также могут заинтересовать новости: