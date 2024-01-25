Певица насмешила поклонников.

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками честным фото, на котором предстала без фильтров. В кадре артистка позирует в черном кожаном платье с глубоким декольте и вырезом под грудью.

В момент, когда ее фотографировали, знаменитость закатила глаза. По ее словам, такое выражение лица у нее тогда, когда она читает новости о разводе с Потапом или о беременности, которую ей припысывают регулярно из-за пышных форм.

Кроме того, Каменских рассказала, что все мы становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота состоит в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными.

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"Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальна, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства. Поэтому я хочу начать рубрику, где буду делиться смешными, возможно не очень удачными, но жизненными и реалистичными фото. Пусть это станет возможностью воспринять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками", - добавила Настя.

Напомним, ранее блогер выдал любовника Насти Каменских.

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