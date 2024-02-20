Американская актриса фильмов для взрослых Кейни Линн Картер покончила с собой в собственном доме. Девушке было 36 лет. По слухам, причиной такой трагедии стали ее психические расстройства. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кейни работала порноактрисой, эротической меделью, а также имела свою студию танцев на пилоне, ведь очень любила танцы. Однако, по словам подруг, она имела проблемы психического характера и постоянно чувствовала себя одинокой.

"К сожалению, несмотря на все ее впечатляющие достижения и таланты, с годами у Кейни начались серьезные проблемы с психическим здоровьем", - отметили девушки.

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Подружки актрисы добавили, что она пыталась бороться со своим состоянием.

"Даже в самые мрачные дни она по-прежнему приходила в студию, всегда была готова учиться, вносить свой вклад, совершенствоваться любым способом, но проблемы взяли верх", - говорят подружки Кейни.

Что известно о Кейни Линн Картер

Девушка начала свою карьеру в порноиндустрии в начале 2000-х годов. Она снималась в таких фильмах для взрослых как "Официальная пародия на "Молчание ягнят" и "Холостые с детьми XXX". Интересно, что Кейни даже несколько раз номинировали на премию "Adult Video News", а в 2011 году она была номинирована на звание "Лучшей исполнительницы года".

На Кейни было подписано 300 тысяч пользователей на сайте для взрослых.

Напомним, ранее популярная индийская актриса Туниша Шарма совершила самоубийство во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина". Ее тело нашли в гримерке.

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