Туниша Шарма умерла в возрасте 20 лет.

Популярная индийская актриса Туниша Шарма совершила самоубийство во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина". Ее нашли мертвой в гримерке.

Как сообщает India Today, Туниша покончила с собой 24 декабря этого года. Также отмечается, что полиция задержала бойфренда 20-летней актрисы, так как, по словам ее мамы, именно молодой человек довел ее дочь до самоубийства.

Мама девушки рассказала, что парень решил расстаться с Шармой, что очень сильно ударило по ней. Однако сам парень говорит о том, что актриса была склонна к суициду, так как уже неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством.

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Кто такая Туниша Шарма

Она дебютировала в 2015 году в сериале "Доблестный сын Индии: Махарана Пратап" в роли Чанд Кавар. Шарма наиболее известна ролями Раджкумари Аханкару в сериалах "Император Ашока" и Адхью Верму в "Любовь по интернету".

Шарма дебютировала в кино в фильме "Одержимость", сыграв Фирдаус в детстве.

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