Артистка отметила, что выступала за отмену российских культурных продуктов еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинская певица FIINKA, которая стала финалисткой Нацотбора на Евровидение, в интервью УНИАН рассказала о том, что изменилось в ее жизни после 24 февраля. Девушка призналась, что несмотря на то, что в ее родной регион (Карпаты) не дошли активные боевые действия, она и ее близкие делают все, чтобы приблизить победу Украины.

"То, что мы территориально дальше эпицентра войны, не означает, что мы ту войну не ощущаем на себе. Наши ребята массово идут в ВСУ, многие мои знакомые добровольцы, в том числе и мой брат - гуцул, из Карпат, куда война, казалось бы, и близко не дошла. Нам всем болит Украина. Мы так же прячемся во время воздушных тревог и волонтерим как только кто может и умеет. Но настроение и дух очень боевой. Люди готовы голыми руками м*скалей душить", - сказала FIINKA.

Одно осталось неизменным - это ее позиция касательно российской музыки. FIINKA добавила - еще задолго до полномасштабного вторжения РФ призывала отказаться от культуры страны-агрессора, однако за это ее только блокировали:

"В моем мировоззрении ничего не изменилось. Я ненавидела м*скалей до того, как это стало мейнстримом. Говорила задолго до войны, чтобы люди перестали слушать русскую музыку, смотреть их программы и т.д. Меня банили за такие высказывания, точно так, как это делают сейчас. Я всегда старалась донести важность любить и ценить свое. Во время войны все эти вещи у меня только обострились".

FIINKA – "Довбуш"

Нацотбор на Евровидение-2023: интересное

Мероприятие состоится в Киеве 17 декабря. Чтобы обеспечить всем участникам, зрителям и жюри безопасные условия, мероприятие решили провести в укрытии.

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе следующего года будут бороться десять финалистов: Moisei с песней "I'm Not Alone", OY Sound System с песней "Ой, тужу", DEMCHUK с песней "Alive", Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR", FIINKA с песней "Довбуш", KRUTЬ с песней "Колискова", Tember Blanche с песней "Я вдома", Angelina с песней "Stronger", 2TONE с песней "Квітка" и TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

