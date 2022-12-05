По запросам лидирует украинская певица Jerry Heil.

Недавно стало известно, кто из украинских артистов будет бороться в финале Нацотбора за свое место на самом масштабном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Среди финалистов оказались певец Moisei, дуэт OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, 2TONE и группа TVORCHI.

И, судя по всему, украинцы уже определились со своим фаворитом. Согласно запросам в Google, чаще всего пользователи сети ищут Jerry Heil, которая выступит на Нацотборе с песней "When God Shut the Door".

На втором месте оказалась группа Tember Blanche, а закрывает тройку лидеров по запросам Вася Демчук. Также в пятерку лидеров попала певица Angelina, а пятое место между собой разделили певицы KRUTЬ и FIINKA.

Участие Jerry Heil в Нацотборе на Евровидение

Девушка уже участвовала в Нацотборе в предыдущие годы, однако ей не удалось одержать победу. В одном из интервью УНИАН она говорила, что больше не будет пробовать свои силы на конкурсе, однако сейчас все изменилось.

17 декабря она выступит в финале Нацотбора на Евровидение-2023, которое состоится в Киеве в укрытии.

Напомним, ранее финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас очень важна, и может ли война повлиять на результаты.

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