Рассказываем, какие сорта огурцов пригодны для засолки, а какие лучше все-таки отправить в салат.

В начале посевного сезона любой огородник задумывается над тем, какие сорта огурцов посадить. Хозяйки часто отдают предпочтение засолочным сортам и сортам для консервации, которые можно заготавливать, не опасаясь, что в банке или бочке они утратят свои лучшие качества. Давайте разберемся, как правильно выбирать такой сорт, какие лучшие огурцы для засолки, а какие солить и консервировать не стоит.

Лучшие сорта огурцов для засолки - ТОП-10, которые зарекомендовали себя

При выборе огурцов, хрустящих в засолке, нужно обратить внимание в первую очередь на особенности выращивания - подходят они для открытого грунта или теплицы.

Следует брать сорта огурцов, у которых плотная и сладкая мякоть без пустот, а кожица - тонкая и прочная, чтобы соль легко проникала в мякоть.

Шипы должны быть черного цвета, мякоть не должна иметь склонности к накапливанию горечи, семенная камера - небольшая, а семена мелкие. Опытные хозяйки советуют обратить внимание на бугорчатые сорта и гибриды - они равномерно впитывают рассол, не образуют при засолке пустот и остаются хрустящими. Также хорошо себя зарекомендовали в этом деле и корнишонные сорта (длиной 7-10 см).

Итак, какой сорт огурцов для засолки выбрать:

Засолочный F1 - название говорит само за себя, этот сорт - идеален для засолки. Неприхотливый и раннеспелый, выращивают его в открытом грунте. Устойчив к болезням, имеет очень сочную, вкусную, ароматную мякоть с мелкими семечками. Долгое время сохраняет упругость, не перерастает и не желтеет.

- название говорит само за себя, этот сорт - идеален для засолки. Неприхотливый и раннеспелый, выращивают его в открытом грунте. Устойчив к болезням, имеет очень сочную, вкусную, ароматную мякоть с мелкими семечками. Долгое время сохраняет упругость, не перерастает и не желтеет. Бочковой F1 - как понятно из названия, особенно хорош в засолке. Это раннеспелый украинский гибрид, огурец грунтовой, подходит для пленочных теплиц. Имеет сладкий вкус без горечи.

- как понятно из названия, особенно хорош в засолке. Это раннеспелый украинский гибрид, огурец грунтовой, подходит для пленочных теплиц. Имеет сладкий вкус без горечи. Родничок F1 - старый-добрый гибрид, созданный молдавскими селекционерами. Это ранний сорт, он неприхотлив в уходе и дает неплохой урожай, подходит как для теплицы, так и для открытой грядки. Сладкий и ароматный, если у него нет недостатка во влаге, то и горчить не будет.

Джерело - это уже украинский сорт, но он появился немного позже "Родничка". "Джерело" более стойкий к мучнистой росе, антракнозу, пероноспорозу, оливковой пятнистости и другим болезням. Выращивать его можно только в открытом грунте, так как он опыляется пчелами. Мякоть у этих огурчиков - сладкая и плотная, считается одним из лучших сортов для засолки.

Конкурент - раннеспелый украинский сорт. Выращивается в открытом грунте, устойчив к мучнистой росе и пятнистости бактериальной. Имеет хорошую урожайность и нежный вкус без горечи.

Нежинский - еще один очень популярный сорт от украинских селекционеров. Относится к среднеспелым, опыляется пчелами, но можно выращивать в теплице, если туда есть доступ насекомым. Мякоть хрустящая и сочная, с сильным огуречным ароматом. При засолке в нем не образуется "пустот".

На зависть соседям F1 - относительно новый высокоурожайный гибрид. Стойкий к болезням, опыляется пчелами, дает темно-зеленые плотные огурчики с черными шипами, тонкой кожицей и нежной, ароматной и сочной мякотью без горького привкуса. Отличный в засолке.

Популярны также и голландские сорта огурцов для засолки:

Амур F1 - один из самых любимых у дачников. Это высокоурожайный ранний гибрид от голландских селекционеров. Самоопыляемый - его можно выращивать и в теплице, и на открытой грядке. Огурцы с тонкой кожурой и небольшой семенной камерой, не желтеют и не горчат.

- один из самых любимых у дачников. Это высокоурожайный ранний гибрид от голландских селекционеров. Самоопыляемый - его можно выращивать и в теплице, и на открытой грядке. Огурцы с тонкой кожурой и небольшой семенной камерой, не желтеют и не горчат. Артист F1 – ранний самоопыляющийся голландский сорт, отличается высокой урожайностью. Можно выращивать в теплице и открытом грунте. При созревании не желтеет, имеет маленькую семенную камеру, не горчит. Также этот гибрид хорошо переносит нехватку света, поэтому его хорошо выращивать в зимне-весенний период.

Аякс F1 - это ультраранний голландский сорт для выращивания на открытых грядках. Дает богатый урожай. Мякоть - плотная и сочная, не горчит, а кожура - нежная, но при всем этом огурцы отлично транспортируются.

Какой сорт огурцов подходит для консервации из вышеперечисленных - "Засолочный", "Бочковой", "Джерело", "Конкурент", "Нежинский", "На зависть соседям" и голландские сорта.

Какие сорта огурцов не подходят для засолки? Салатные - такие овощи при засолке получаются мягкими и невкусными, поэтому их лучше все-таки употреблять в свежем виде.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов - простой рецепт без "химии".

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