Чем удобрить почву перед посадкой огурцов и что можно положить в лунки при посадке для щедрого урожая.

Огурцы принято сеять прямо на грядку. Иногда, чтобы ускорить плодоношение, выращивают рассаду. В любом из этих случаев овощам нужна плодородная почва и подкормки. Рассказываем, что нужно положить при посадке огурцов в лунки, чтобы получить хороший урожай.

Чем удобрить почву перед посадкой огурцов

Прежде, чем сажать огурцы (или высаживать рассаду), следует подготовить почву для них. Этот овощ любит плодородный грунт с хорошим воздухообменом и нейтральной кислотностью. Обычно грядки удобряют еще осенью: вносят навоз или компост (3-7 кг на 1 кв.м). Иногда кроме них добавляют еще 300 г костной муки и 1 стакан золы на 1 кв.м (они раскисляют грунт).

Если осенью удобрить не удалось, то это делают весной, за неделю (минимум) до высадки семян. Для этого на грядке нужно вырыть канавку глубиной 40 см, заполнить ее перепрелым навозом, а сверху еще насыпать пласт почвы в 15 см. Все разровнять, сформировать бортики и накрыть плотной пленкой.

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Важно: можно вносить только перепрелый навоз - свежий может сжечь ростки растений.

Вместо навоза можно также внести на грядку прелое сено, опавшие листья или опилки. Их также кладут в заранее заготовленную канавку, утрамбовывают и покрывают почвой, а на ней уже формируют грядки.

К слову, ранее мы рассказывали, после чего сажать огурцы - как выбрать место, где они дадут хороший урожай.

Что надо положить в лунку при посадке огурцов

При посадке огурцов в лунку кладут:

горсть луковой шелухи;

2-3 ст. л. костной муки;

2 ст. л. золы;

стакан заваренных кипятком и остуженных измельченных сухих картофельных очистков.

Сверху подкормку присыпают горстью земли и затем сажают огурцы.

Что положить в лунку при посадке огурцов в теплице? Можно использовать этот же "набор", а можно взять другой рецепт. Для этого нужно приготовить настой птичьего помета и развести его с водой в пропорции 1:20. Раствором полить грядку (5 л на 1 кв.м), а затем в каждую лунку положить 1 ст. л измельченной яичной скорлупы и 1 ст. л костной муки.

Ранее мы также рассказывали, в чем лучше замачивать семена огурцов и помидоров перед посадкой.

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