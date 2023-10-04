Рассказываем, как определить, когда копать морковь и свеклу и что сделать перед тем, как отправить их на зимовку.

Осень - пора копать морковь и свеклу на грядках. Важно сделать это вовремя и правильно, чтобы корнеплоды полностью созрели, но и в то же время не переросли. Время уборки зависит от нескольких факторов. Давайте разберемся, когда нужно выкапывать морковь и свеклу.

Какого числа надо убирать морковь и свеклу

Увы, сказать точно месяц и день уборки свеклы и моркови нельзя - это зависит от нескольких факторов:

сорта;

климата;

погоды;

внешнего вида.

Основное правило уборки урожая моркови и свеклы - выкапывать их следует сразу же после того, как они созрели. Если сделать это раньше или позже, то корнеплоды не наберут или потеряют сочность, лишатся части питательных веществ, и, если их серьезно передержать, начнут трескаться - в результате получим менее вкусный и не такой уж и полезный овощ.

Видео дня

Как понять, что морковь созрела и можно копать свеклу

Рассказываем, как определить, что овощи можно копать.

Ориентируйтесь на сорт

В зависимости от сроков созревания морковь и свекла бывают ранние, среднеспелые и поздние (позднеспелые). Ранние сорта, как правило, убирают раньше всех, можно уже в июне. Среднеспелые - в конце августа-начале сентября, поздние - начиная с конца сентября.

Лучше всего зимой хранятся именно поздние сорта - если соблюдать все условия хранения, то они спокойно "доживут" до нового урожая.

Климат

От климата также зависит время уборки. Например, в средней климатической зоне поздние сорта убирают в конце сентября, в северных регионах - на месяц раньше, а в южных, наоборот - где-то аж в середине октября.

Погода

От погоды тоже зависит многое. Например, если осень теплая, то копать корнеплоды можно позже на неделю-две, если, наоборот, рано начались заморозки - нужно выкопать пораньше.

Опытные огородники советуют убирать морковь и свеклу, когда t будет около 5°С - тогда они прекращают расти. Но - до первых заморозков, иначе плоды начнут загнивать и будут плохо храниться.

Внешний вид

Ориентируйтесь также по внешнему виду корнеплодов: если нижние листья начали сохнуть и желтеть - можно выкапывать. Кстати, этот признак наиболее точно указывает на сроки.

Как правильно выкопать морковь и свеклу

Чтобы овощи дольше пролежали, также важно их правильно собрать. Вот как это сделать:

копать корнеплоды нужно в сухую погоду, лучше вечером - морковка и свекла днем накапливают сахар, а ночью его расходуют, поэтому вечером они будут слаще;

выбирать овощи можно руками, но если почва плотная, то нужно подкопать сначала вилами;

ботву нужно удалить сразу - выкрутить руками или обрезать, иначе корнеплоды начнут увядать, овощам нужно дать обсохнуть час два, а затем очистить от земли руками.

После морковь и свеклу нужно разложить в темном, но проветриваемом помещении на сутки, а затем уже отправлять в погреб. На зимовку кладите крупные и плотные плоды, без повреждений или болезней и, конечно, не подгнившие. Мелкие овощи, кривые и поврежденные переработайте или съешьте в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как хранить картошку, чтобы не прорастала и где ее хранить нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: