Как выбрать семена, во что и когда сажать цветную капусту, чтобы вырастить крепкую рассаду.

Вырастить хорошую рассаду цветной капусты несложно - достаточно придерживаться всего нескольких правил. И хотя она немного капризнее, чем белокочанная, ее все же стоит посадить у себя на грядке - из-за ее вкуса и пользы. Как и когда сажать цветную капусту на рассаду - в материале.

Цветная капуста - когда сажать на рассаду

Время посева зависит от того, куда ее высевают:

на рассаду с пересадкой в открытый грунт - в середине марта;

в открытый грунт под пленку - конец апреля-начало мая;

в теплицу - середина мая.

Рассаду, выращенную на подоконнике, пересаживают на грядку через 45 дней. Поэтому можно пойти от обратного: если вы знаете, когда примерно можно высаживать ее в грунт, то нужно отсчитать от этой даты 45 дней назад - это будет время, когда сажать на рассаду цветную капусту.

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Как правильно сажать цветную капусту на рассаду

Первым делом нужно выбрать семена - берите самые крупные, из них получатся хорошие сеянцы.

Семена нужно залить горячей водой (около 50°С), оставить их на 20 минут, затем слить и поместить в розовый раствор марганцовки - приблизительно на 8 часов.

Таким образом они скорее прорастут и будут обеззаражены.

Грунт можно приготовить самим - взять в равных частях торф, перегной и дерновую землю. Но это необязательно: можно посеять семена и в землю с участка, но прежде пролейте ее розовым раствором марганцовки или кипятком.

Как сажать цветную капусту семенами:

высевайте на глубину 1 см, расстояние между семенами - 10 см;

глубину 1 см, расстояние между семенами - 10 см; после посева присыпьте сверху небольшим слоем золы (она убережет от "черной ножки");

опрыскайте посевы из пульверизатора.

Касательно температурного режима есть несколько тонкостей. Контейнер сразу после посева нужно поставить в теплое место - 18-20°С, но после того, как появятся всходы (на 4-5 день), перенести на неделю в более прохладное помещение - температура должна быть около 6-7°С. Затем поднять температуру до 10-15°С и оставить расти еще 10 дней.

Это поможет закалить саженцы и они не будут вытягиваться.

Нужна ли пикировка цветной капусты? Да, спустя 1-1,5 недели (не позже, чтобы у саженцев сильно не разрослись корни) их нужно пересадить в отдельные горшки. Можно взять обычные пластиковые стаканчики, предварительно сделав дренажные отверстия в дне, или использовать торфяные горшочки - тогда на грядку можно сажать прямо в них. Поливать после этого нужно умеренно, чтобы саженцы не загнили.

Важно: за 12 дней до переноса рассады на постоянное "место жительства" ее нужно еще раз закалить. Для этого днем выставляйте ее на балкон, веранду или в теплицу - там, где температура будет 5°С, а ночью забирайте в помещение.

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