Чем опрыскать розы от вредителей и болезней без использования химических препаратов - советы опытных садоводов.

Как только подходит сезон цветения роз, начинаются проблемы: то тля, то мучнистая роса, то щитовка. Не спешите бежать в магазин за очередным средством для борьбы с неприятностями - тем более, что у многих вредителей и болезней к ним уже выработался иммунитет. Попробуйте использовать народные средства - рассказываем, чем опрыскать розы от вредителей и болезней.

Первое правило для любителей роз - регулярно осматривайте кустики, нет ли на них вредителей или признаков болезни. Ведь бороться с ними куда легче на начальном этапе. Если вдруг вы обнаружили на цветках колонии тли, долгоносиков, мучнистую росу, ржавчину - приступайте к делу. Кстати, эти народные средства можно использовать также и для профилактики.

Мучнистая роса на розах - как бороться

Как выглядит мучнистая роса на розах: белый налет на листьях, побегах и бутонах. Избавиться от него помогают:

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Коровяк и древесная зола

Разведите 1 кг коровяка в 10 л воды, добавьте 200 г золы, настаивайте неделю в теплом месте, процедите. Разведите настой в пропорции 1:10 и опрыскайте листья. Повторите через 3-4 дня.

Сода и мыло

Разведите 1 ст. л. пищевой соды и 1/2 ч. л. хозяйственного мыла в 4 л теплой воды и опрыскайте розы. Повторите еще 1-2 раза через неделю.

Сыворотка

Разведите сыворотку с водой в пропорции 1:10. Опрыскайте кусты 3 раза через каждые 3 дня.

Чеснок

Измельчите 300 г чеснока, залейте 10 л воды, настаивайте сутки, процедите. Опрыскайте кусты 1-2 раза.

Марганцовка

3 г марганцовки разведите в 10 л воды, опрыскайте розы и полейте их.

Ржавчина на розах - как лечить

Ржавчина - очень коварна, так как она довольно быстро распространяется по всему участку. Поэтому, если обнаружили ее - сразу же действуйте.

Как выглядит ржавчина: желтые или оранжевые порошковые пятна на листьях, черешках, стеблях, бутонах.

Как лечить розы от ржавчины:

Настой молочая

Это растение содержит ядовитый млечный сок. 1,5 кг молочая измельчите и залейте 10 л теплой воды, дайте сутки настояться. Опрыскайте розы 1-2 раза.

Медно-мыльный раствор

300 г хозяйственного мыла растворите в 9 л мягкой воды. 30 г медного купороса разведите в 1 л горячей воды и тонкой струей влейте в мыльный раствор, перемешайте. Остудите до 20-25°C и опрыскайте розы.

Важно: не следует применять этот раствор, если в нем в осадок выпали хлопья.

Черная пятнистость на розах - меры борьбы

Как выглядит черная пятнистость: округлые пурпурно-бурые пятна, которые со временем чернеют, а листья скручиваются и опадают.

Коровяк

Разведите коровяк водой в пропорции 1:20, настаивайте 2 дня и опрыскайте розы. Делайте эту процедуру 1 раз в неделю, пока куст не выздоровеет.

Настой чеснока

Измельчите 500 г чеснока, залейте 5 л теплой воды. Через час воду слейте в отдельную емкость, а чеснок снова залейте 1 л чистой воды. Спустя час соедините оба раствора, добавьте еще 4 л воды. Для опрыскивания 1,5 стакана готового настоя разведите в 10 л воды.

Раствор йода

Применяют для профилактики черной пятнистости:5 мл йода разведите в 2 л воды и опрыскайте розы.

Чем брызгать розы от тли, паутинного клеща, щитовки и других вредителей

Среди вредителей любителями роз считается тля, паутинный клещ, щитовка, розанная листовертка, трипсы, слюнявая пенница. Справиться с ними помогут такие народные средства:

Хозяйственное мыло

4-5 ст. л. мыльной стружки разведите в 1 л теплой воды, опрыскайте розы.

Зола

300-400 г золы разведите в 10 л воды, поставьте на огонь и варите в течение 2 часов. Остудите и опрыскайте кусты.

Красный перец

200 г сушеного или 600 г свежего красного перца измельчите и залейте 2 л воды. Варите в течение 1 часа, а после дайте настояться 2 дня. Процедите, 1 л готового отвара разведите в 10 л воды, добавьте 40 г хозяйственного мыла и опрыскайте кусты.

Лук

Измельчите 2-3 средние луковицы, можно вместе с шелухой, залейте 10 л воды и настаивайте сутки. Процедите, добавьте 30 г измельченного хозяйственного мыла и опрыскайте кусты.

Чеснок

Измельчите 200 г чеснока, можно вместе с шелухой, добавьте 1 л воды и настаивайте в течение 5 суток в теплом месте. 100 мл настоя разведите в 5 л воды и смочите пораженные вредителями участки роз.

Полынь

150 г полыни залейте 5 л воды и настаивайте 14 дней. Разведите водой в пропорции 1:10, опрыскайте цветы.

Обрабатывайте розы - и от болезней, и от вредителей - в сухую пасмурную погоду. После дождя опрыскивание следует повторить. Если одной обработки мало, повторите еще раз, но средства лучше чередовать.

Ранее мы рассказывали, можно ли поливать розы водкой и что это дает.

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