С наступлением весны многие уже засобирались на дачные участки. И если на нем вы застали свои розовые кусты не в полном порядке, не отчаивайтесь. УНИАН расскажет, как оживить розы с помощью водки.
Ранее УНИАН писал, чем удобрить розы на зиму, чтобы они пышно цвели весной.
Можно ли добавить водку в розы - эффективный способ оживить растения
Цветоводы с опытом уже давно используют водку для стимуляции роста, лечения и защиты растений. Этот способ хоть и немного дорогостоящий, но зато экологически чистый. Если вы решили после зимы провести реанимацию роз водкой, то это стимулирует их регенерацию, фотосинтез и значительно ускорит наступление цветения.
Кроме того, этот метод защитит розы от тли, поэтому листья кустов будут выглядеть здоровыми, как на картинке. Дело в том, что запах водки сделает ваши розы непривлекательными для муравьев и других вредителей. Также водка дезинфицирует почву вокруг кустов и избавит ее от грибка, корневой гнили, плесени и сорняков.
Как подкормить розы водкой - инструкция
Дело в том, что эти цветы обладают регенерирующим свойством, поэтому реанимация роз водкой будет очень удачной идеей. Для этого нужно:
- обрезать до здоровой ткани все почерневшие стебли;
- свежие срезы обработать садовым варом;
- полить кусты водочной смесью.
Водочный раствор готовится так: на 10 л воды взять 2 стакана водки и, размешав, вылить по 3-4 литра под каждый куст. Такая процедура проводится раз в две недели.
Эффект будет виден уже через несколько дней, когда на месте почерневших стеблей появятся почки и активно начну расти.
А чтобы обработать листья роз нужна такая пропорция: на 1 л нехолодной воды 20 г мыльной крошки и 100 г водки. Опрыскивать листья садоводы советуют утром или в вечернее время.