Опытные цветоводы уже давно используют водку для стимуляции роста и защиты своих роз, чтобы они были как на картинке.

С наступлением весны многие уже засобирались на дачные участки. И если на нем вы застали свои розовые кусты не в полном порядке, не отчаивайтесь. УНИАН расскажет, как оживить розы с помощью водки.

Ранее УНИАН писал, чем удобрить розы на зиму, чтобы они пышно цвели весной.

Можно ли добавить водку в розы - эффективный способ оживить растения

Цветоводы с опытом уже давно используют водку для стимуляции роста, лечения и защиты растений. Этот способ хоть и немного дорогостоящий, но зато экологически чистый. Если вы решили после зимы провести реанимацию роз водкой, то это стимулирует их регенерацию, фотосинтез и значительно ускорит наступление цветения.

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Кроме того, этот метод защитит розы от тли, поэтому листья кустов будут выглядеть здоровыми, как на картинке. Дело в том, что запах водки сделает ваши розы непривлекательными для муравьев и других вредителей. Также водка дезинфицирует почву вокруг кустов и избавит ее от грибка, корневой гнили, плесени и сорняков.

Как подкормить розы водкой - инструкция

Дело в том, что эти цветы обладают регенерирующим свойством, поэтому реанимация роз водкой будет очень удачной идеей. Для этого нужно:

обрезать до здоровой ткани все почерневшие стебли;

свежие срезы обработать садовым варом;

полить кусты водочной смесью.

Водочный раствор готовится так: на 10 л воды взять 2 стакана водки и, размешав, вылить по 3-4 литра под каждый куст. Такая процедура проводится раз в две недели.

Эффект будет виден уже через несколько дней, когда на месте почерневших стеблей появятся почки и активно начну расти.

А чтобы обработать листья роз нужна такая пропорция: на 1 л нехолодной воды 20 г мыльной крошки и 100 г водки. Опрыскивать листья садоводы советуют утром или в вечернее время.

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