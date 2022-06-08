Летом на саженцах чеснока появляются стрелки, которые портят урожай растения.

Озимые сорта чеснока летом часто пускают стрелки, которые мешают росту растения. Такие стрелки нужно обрезать, чтобы получить хороший урожай чеснока. Когда и как их удалять, и куда девать обрезанные стрелки - разобрался УНИАН.

Ранее УНИАН рассказывал, что можно посадить в июне на земельном участке.

Зачем удалять стрелки чеснока

Удалять стрелки чеснока нужно для того, чтобы зубчики были крупными и сочными. Стрелки вытягивают соки из чеснока, из-за чего зубчики вырастают мелкими и быстро портятся. На рост семян растение тратит много питания.

Распознать стрелку нетрудно - в отличие от плоских листьев, она имеет форму трубочки. Прорастает стрелка в начале или середине июня, а к концу июня на конце трубочки появляется цветок с семенами. Стрелки есть только у озимых сортов чеснока, то есть тех, что высаживаются осенью и зимуют в земле.

Когда стрелки можно не удалять

Стрелки чеснока можно не удалять, если хотите добыть семена растения для посадки. В таком случае оставьте стрелки на нескольких растениях и подождите до середины или конца августа. Тогда в цветке на конце стрелки созреют семена и их можно будет собрать. Эти семена заверните в бумагу и храните в темном месте до марта. В марте можно сажать чеснок в землю из семян.

Когда и как удалять стрелки чеснока

Удалять стрелки чеснока однозначно нужно, но когда это делать - мнение дачников расходится. Некоторые говорят, что удалять стрелки нужно сразу после появления, но тогда они будут быстро отрастать заново.

Большинство же земледелов считают, что нужно подождать пока стрелка начнет закручиваться, и тогда её можно обрезать. Такая стрелка больше не отрастет. Обрезать стрелку рекомендуется ножницами на высоте 1 см от основания - это наименее травматический способ для чеснока. Делать это лучше в утро солнечного дня, чтобы срезы быстро подсохли.

Что приготовить из стрелок чеснока

Стрелки чеснока можно не выбрасывать, а использовать в кулинарии. Чесночные стрелки достаточно вымыть, нарезать и обжаривать в растительном масле 3-4 минуты.

Такую зелень можно добавлять в каши, супы, яичницу, мясные блюда, а также использовать как гарнир. Чесночные стрелки можно замариновать на зиму. Маринад готовят такой же, как для огурцов.

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