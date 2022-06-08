Озимые сорта чеснока летом часто пускают стрелки, которые мешают росту растения. Такие стрелки нужно обрезать, чтобы получить хороший урожай чеснока. Когда и как их удалять, и куда девать обрезанные стрелки - разобрался УНИАН.
Ранее УНИАН рассказывал, что можно посадить в июне на земельном участке.
- Зачем удалять стрелки чеснока
- Когда стрелки можно не удалять
- Когда и как удалять стрелки чеснока
- Что приготовить из стрелок чеснока
Зачем удалять стрелки чеснока
Удалять стрелки чеснока нужно для того, чтобы зубчики были крупными и сочными. Стрелки вытягивают соки из чеснока, из-за чего зубчики вырастают мелкими и быстро портятся. На рост семян растение тратит много питания.
Распознать стрелку нетрудно - в отличие от плоских листьев, она имеет форму трубочки. Прорастает стрелка в начале или середине июня, а к концу июня на конце трубочки появляется цветок с семенами. Стрелки есть только у озимых сортов чеснока, то есть тех, что высаживаются осенью и зимуют в земле.
Когда стрелки можно не удалять
Стрелки чеснока можно не удалять, если хотите добыть семена растения для посадки. В таком случае оставьте стрелки на нескольких растениях и подождите до середины или конца августа. Тогда в цветке на конце стрелки созреют семена и их можно будет собрать. Эти семена заверните в бумагу и храните в темном месте до марта. В марте можно сажать чеснок в землю из семян.
Когда и как удалять стрелки чеснока
Удалять стрелки чеснока однозначно нужно, но когда это делать - мнение дачников расходится. Некоторые говорят, что удалять стрелки нужно сразу после появления, но тогда они будут быстро отрастать заново.
Большинство же земледелов считают, что нужно подождать пока стрелка начнет закручиваться, и тогда её можно обрезать. Такая стрелка больше не отрастет. Обрезать стрелку рекомендуется ножницами на высоте 1 см от основания - это наименее травматический способ для чеснока. Делать это лучше в утро солнечного дня, чтобы срезы быстро подсохли.
Что приготовить из стрелок чеснока
Стрелки чеснока можно не выбрасывать, а использовать в кулинарии. Чесночные стрелки достаточно вымыть, нарезать и обжаривать в растительном масле 3-4 минуты.
Такую зелень можно добавлять в каши, супы, яичницу, мясные блюда, а также использовать как гарнир. Чесночные стрелки можно замариновать на зиму. Маринад готовят такой же, как для огурцов.