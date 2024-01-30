Фото кадр из клипа 

Украинский режиссер Таня Муиньо не прекращает удивлять своими яркими работами. Она снимает клипы для мировых звезд, в том числе Ленни Кравиц, Cardi B, Lil NAS X и Кэтти Перри. Также сотрудничает с украинскими артистами: Монатиком, NK, Мишель Андраде и другими певцами. 

Недавно стало известно, что новый клип Дженнифер Лопес с певицей Latto на песню "Can't Get Enough" тоже ее авторства. 

В видео использовали кадры из кино "This is Me Now: a Love Story", в котором играла Лопес. Певица меняет несколько образов и поражает своей идеальной фигурой в 54 года. Танцует на каблуках, принимает душ и прогуливается по улицам Нью-Йорка. 

Интересно, что Джей Ло выложила видео у себя в Instagram и сразу отметила украинку в сторис. 

Скриншот сторис Джей Ло 

Реакция слушателей

Поклонники звезды уже успели оценить видеоработу и написали свои комментарии. 

  • "Дженнифер никогда не разочаровывает! Внешний вид, производство, мода! Супер!"
  • "Каждый раз, когда я не хочу ходить в спортзал, я буду смотреть это видео. Джей Ло просто красавица!"
  • Клип впечатляет! Джей Ло показывает нам качество и просто высший класс"
  • "Это мега красиво"
  • "Какой талант, какая харизма. Блестящая работа и идеальная Лопес".

Напомним, что режиссер Таня Муньо сняла недавно клип для Гарри Стайлса. 

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