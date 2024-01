Поклонники уже оценили видео.

Украинский режиссер Таня Муиньо не прекращает удивлять своими яркими работами. Она снимает клипы для мировых звезд, в том числе Ленни Кравиц, Cardi B, Lil NAS X и Кэтти Перри. Также сотрудничает с украинскими артистами: Монатиком, NK, Мишель Андраде и другими певцами.

Недавно стало известно, что новый клип Дженнифер Лопес с певицей Latto на песню "Can't Get Enough" тоже ее авторства.

В видео использовали кадры из кино "This is Me Now: a Love Story", в котором играла Лопес. Певица меняет несколько образов и поражает своей идеальной фигурой в 54 года. Танцует на каблуках, принимает душ и прогуливается по улицам Нью-Йорка.

Интересно, что Джей Ло выложила видео у себя в Instagram и сразу отметила украинку в сторис.

Реакция слушателей

Поклонники звезды уже успели оценить видеоработу и написали свои комментарии.

"Дженнифер никогда не разочаровывает! Внешний вид, производство, мода! Супер!"

"Каждый раз, когда я не хочу ходить в спортзал, я буду смотреть это видео. Джей Ло просто красавица!"

Клип впечатляет! Джей Ло показывает нам качество и просто высший класс"

"Это мега красиво"

"Какой талант, какая харизма. Блестящая работа и идеальная Лопес".

Напомним, что режиссер Таня Муньо сняла недавно клип для Гарри Стайлса.

