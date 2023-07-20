Артист выполнил несколько цирковых трюков в новом клипе.

Английский певец Гарри Стайлз представил клип на песню "Daylight", который для него сняла украинская режиисер Таня Муиньо. Новая видеоработа украинки получилась очень эффектной - в ней Стайлз ездит на велосипеде, летает в воздухе, а также гарцует на коне.

Муиньо в своем инста-блоге написала, что для Гарри нет ничего невозможного. Она поблагодарила артиста и свою команду, которая сняла этот клип всего за один день.

"Полет, бег трусцой, езда на велосипеде и лошади, ходьба на канате, танцы (и я просто не могу представить, что еще ты можешь). Это так удивительно создавать видео на музыку, которая есть у ваших любимых. Спасибо, что ты есть у меня", - обратилась Муиньо к Стайлзу.

Он, в свою очередь, опубликовал в Instagram фото с Таней и написал в описании под видео: "Сделано с любовью творческой командой из Украины".

Чем известна Таня Муиньо

Таня Муиньо уже давно снимает клипы для мировых звезд, среди которых Гарри Стайлз, Cardi B, Lil Nas X, Кэтти Перри и другие. На данный момент из украинских артистов она сотрудничает только с Монатиком, хотя ранее снимала клипы для Насти Каменских, Мишель Андраде, группы "Время и Стекло" и других.

Известно, что Муиньо неоднократно была номинирована на премию "Грэмми".

Вас также могут заинтересовать новости: