Украинцы выразили ей свою благодарность.

Американская певица Дженнифер Лопес впервые за долгое время выпустила новый клип, который получил название "Can't Get Enough".

В этой видеоработе она решила посмеяться над своей жизнью и снова выйти замуж. В кадре она позирует в роскошном белом платье от украинского дизайнера Ивана Фролова, который подобные наряды шьет для Тины Кароль. На платье есть фирмовые вырезы Фролова в виде сердец.

Более того, одна из гостей торжества предстала в синем платье, которое продает тоже украинский бренд Nadya Dzyak.

В комментариях под видео появились украинцы, которые поблагодарили Джей Ло за поддержку и выразили свое мнение относительно ее клипа:

"Я рыдаю! Это восхитительно. Спасибо вам за все"

"Как всегда потрясающе"

"Спасибо, что остаетесь с нами"

"Я схожу с ума по тебе"

"Мне нравится, что эта песня передает атмосферу Джей Ло начала 2000-х… Это действительно похоже на продолжение оригинального альбома"

Напомним, ранее Джей Ло показала свое имение за кругленькую сумму.

Вас также могут заинтересовать новости: