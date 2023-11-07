Поместье было приобретено супругами Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком в начале этого лета.

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая состоит в браке с американским актером Беном Аффлеком, позволила посмотреть на их поместье и ошеломила фанов интерьером.

На вилле в Беверли-Хиллз, которую приобрели почти за 61 миллион долларов, преобладают светлые оттенки. Пространство наполнено светлой фурнитурой с серебряно-золотыми элементами.

На роскошной кухне знаменитость рассказывала о собственном бренде алкоголя и готовила вкусные коктейли.

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В гостиной знаменитостей находится камин. На одном из кадров можно увидеть невероятный вид с террасы, ведущей к бассейну.

К слову, поместье было приобретено супругами Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком в начале этого лета. Он занимает площадь более четырех тысяч квадратных метров и насчитывает 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж на 12 автомобилей и паркинг на 80. на территории также расположен спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью около 500 квадратных метров и несколько домиков для охраны.

Что известно о Дженни и Бене

Дженнифер и Бен встретились во время работы над криминальной драмой "Джильи". По сюжету их герои влюбляются. Так случилось и с актерами в реальной жизни.

Пара попала в непростую ситуацию, потому что Дженнифер на тот момент была замужем во второй раз – с Крисом Джаддом. И с момента их свадьбы прошло всего несколько месяцев.

Свободу Дженнифер получила, заплатив 18 миллионов долларов. Именно такую компенсацию она выделила второму мужу. Расставшись, знаменитость практически не расставалась с Беном. Их манила безумная страсть.

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес кардинально поменяла имидж.

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