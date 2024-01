Рассказываем, что выбрать, если вы любите смотреть фильмы онлайн, основанные на реальных событиях.

Когда мы выбираем фильмы на вечер, как правило, хочется или легкости, или "интересности". Лучше, если получается найти и то, и другое в одном кино, тогда получится провести время действительно приятно. УНИАН знает, какие смотреть фильмы на реальных событиях, чтобы остаться довольными.

Лучшие фильмы на реальных событиях - подборка

Существует большое количество таких картин, конечно, для каждого человека интересные фильмы могут быть разными - одним нравятся биографии, другим - сведения об исторических событиях. Мы предлагаем и те, и другие - благо, снятые в последние 10-20 лет старые и новые фильмы позволяют "разгуляться".

"По половому признаку" / On the Basis of Sex, 2018

Эту картинку можно отнести к категории "исторические фильмы", ведь ее сюжет основан на жизни Рут Гинзбург - одной из самых влиятельных женщин США. Сценаристам и режиссеру удалось невероятно интересно и подробно рассказать, как эта хрупкая девушка строила карьеру судьи и с какими трудностями сталкивалась в 1970-е годы в Америке.

"Игра на понижение" / The Big Short, 2015

Если вы ищете хорошие фильмы на реальных событиях, то данная картина точно для вас (особенно приятно будет фанатам Кристиана Бейла). Фильм рассказывает о кризисе в США в 2007-2008 годах, а точнее - о нескольких сотрудниках компании на Уолл-стрит, которые знали, что наступят трудные времена. Благодаря своей дальновидности, им удалось неплохо заработать, вопрос в том, как они это сделали.

"Поймай меня, если сможешь" / Catch Me If You Can, 2002

Культовый фильм с Леонардо ДиКаприо давно занял одно из первых мест в рейтинге киноманов - обсуждая фильмы, которые стоит посмотреть, название этого кино звучит всегда. Сюжет основан на истории Фрэнка Абигейла - невероятно умного и изворотливого мошенника, который сумел заработать миллионы долларов, даже не достигнув 25 лет. С другой стороны - его визави - агент ФБР, который идет на всевозможные ухищрения и уловки, чтобы поймать преступника.

"Пианист" / The Pianist, 2002

Фильмы, основанные на реальных событиях, всегда нравятся больше, чем художественные выдумки - особенно если дело касается щепетильных и болезненных тем. Кинокартина "Пианист" - рассказ о Владиславе Шпильмане - музыканте, который находился в Варшаве, когда началась Вторая мировая война. Ситуацию усугубило его происхождение - музыкант был польским евреем. Несмотря на сложность темы, команде, которая работала над этой картиной, удалось создать кинематографический шедевр.

"12 лет рабства" / 12 Years a Slave, 2013

Главный герой фильма - Соломон Нортап, афроамериканец, который живет и работает в Нью-Йорке. Однажды он получает приглашение приехать на работу в Вашингтон - соглашается и отправляется в столицу, но там его похищают. С этого момента Нортап оказывается в рабстве - 12 лет его покупают и продают, как раба, а он на себе ощущает все тяготы подобного положения.

