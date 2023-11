Некоторые издания уже включили фильм в список лучших в 2023 году.

30 ноября 2023 года на большие экраны украинских кинотеатров выйдет драма "Как заняться сексом" (How to Have Sex) режиссера-дебютантки Молли Мэннинг Уокер.

В центре сюжета фильма – трое подруг, которые после окончания школы отправляются на отвязные каникулы в Грецию. Здесь они планируют повеселиться, прежде чем погрузиться в университетскую жизнь. Главная героиня Тара, единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить. Но путешествие будет не таким беззаботным, как она надеется.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили интересные факты о ленте и объяснили, почему ее прокат не стоит пропускать.

Провокационный, но наполненный смыслом

"Провокационной" эту картину называют в рецензиях целого ряда медиа – в частности, в профильных изданиях Time Out и indieWire. И это неудивительно, ведь лента склоняет к такому выводу уже одним только названием.

По словам режиссера, в определенный момент съемок власти городка, где снимали картину, даже заподозрили команду в создании порно. Локацией для съемок стал греческий остров Малия, славящийся своей культурой вечеринок. Эти вечеринки – основное место событий фильма. Поскольку для изображения бурной ночной жизни всегда требуется толпа, съемочная группа привлекла большое количество статистов. Костюмеры раздали актерам массовых сцен футболки с принтами с сексуальным подтекстом, и именно это стало причиной подозрений со стороны местных властей.

Но несмотря на постоянные вечеринки и откровенные сцены, лента не является подростковой комедией. Она затрагивает вопрос первого сексуального опыта, влияние окружающих на этот шаг, а также исследует вопрос согласия в сексе.

Сильный дебют

"Как заняться сексом" – первый полнометражный фильм британского режиссера Молли Мэннинг Уокер. Она пришла в режиссуру, имея опыт работы оператором в рекламе и музыкальных клипах. В ее портфолио – ролики для таких модных брендов как Gucci, Dior и Diesel.

Картину отобрали во вторую по значению конкурсную программу Каннского кинофестиваля – "Особый взгляд". И она получила приз этой секции.

Дебют положительно восприняла международная пресса: Vogue назвал его "мощным, ярким и звездным", Vox – "чрезвычайно уверенным", The Guardian – "ярким", а The Hollywood Reporter – "потрясающим".

Недавно лента получила номинацию на премию Европейской кинокадемии в категории "Открытие года".

Молодые битанские звезды

Актерский состав возглавляют перспективные таланты современного британского кинематографа. Для исполнительницы роли Тары – Мии Маккенны-Брюс ("Убеждение") это первая заметная главная роль. И за нее она уже получила номинацию на премию Европейской киноакадемии.

Также в каст попала Лара Пик, игравшая в трех эпизодах недавней сериальной адаптации "Прекрасного нового мира" Олдоса Хаксли. У актера Шона Томаса была небольшая роль в "Доме странных детей мисс Сапсан" Тима Бертона.

Один из лучших фильмов года

Итоги года – неизменный декабрьский атрибут. Однако ряд известных медиа в течение всего года ведет учет лучшего, что происходит в кино за 12 месяцев. "Как заняться сексом" вошел в предварительные "топы" таких изданий как Time Out, The Week, а также в окончательную подборку от The Economist.

Выбор критиков и зрителей

В настоящее время на IMDb фильм имеет оценку 7,1 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения критиков с отличием "Cертифицированная свежесть", которое присуждается фильмам с лучшими рецензиями.

Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 80 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

