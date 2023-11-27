Фильм расскажет, как удалось спасти от уничтожения культовое сооружения в центре Киева.

30 ноября 2023 года в ограниченный прокат в киевских кинотеатрах выйдет фильм о борьбе за модернистское сооружение "Летающая тарелка" в Киеве и творческом наследии ее создателя – украинского архитектора Флориана Юрьева.

В преддверии своего 90-летия главный герой получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение – "Летающую тарелку" на Лыбедской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными должностными лицами и скандальными застройщиками.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили интересные факты о ленте и назвали шесть причин, почему ее стоит посмотреть в кинотеатре как можно скорее.

Причина 1

"Бесконечность по Флориану" – лучший документальный фильм 2022 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". В голосовании участвовали 46 украинских кинокритиков и киножурналистов, среди которых члены Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Причина 2

Главный герой Флориан Юрьев – художник, архитектор, поэт, ученый, мастер музыкальных инструментов. "Летающая тарелка" на Лыбидской площади – его Magnum opus, но также он известен как автор герба Киева в виде ветки каштана и создатель цвето-фонетического алфавита.

Причина 3

Флориан Юрьев умер в 2021 году, вскоре после придания "Летающей тарелке" статуса памятника архитектуры, и так и не увидел готовый фильм. Сегодня "Бесконечность по Флориану" – единственная возможность узнать больше о личности Юрьева, его происхождении и убеждениях из первых рук.

Причина 4

Этот фильм – полнометражный дебют режиссера Алексея Радинского, лауреата фестивалей "Молодость", Docudays UA, "Миколайчук Open", обладателя Гран-при кинофестиваля в Оберхаузене.

Причина 5

Мировая премьера фильма состоялась в официальной программе 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме – одного из самых известных европейских кинофестивалей, основное внимание которого сосредоточено на работах новых талантливых режиссеров.

Причина 6

Прокат фильма в Украине ограничен. Его можно будет посмотреть только в нескольких кинотеатрах в течение первых уик-эндов. В столице также состоятся специальные показы фильма с участием творческой команды: 28 ноября – в кинотеатре "Жовтень", 30 ноября – в Kino42 и 2 декабря – в Украинском доме. Полный перечень кинотеатров, где состоится прокат ищите по ссылке.

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