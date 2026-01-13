'28 лет спустя: Храм костей', 'Марти Великолепный' и 'Лакомый кусок': главные кинопремьеры недели

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть историческую драму "Звук падения", выдвинутую на "Оскар" от Германии.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут зомби-хоррор "28 лет спустя: Храм костей" с Райфом Файнсом и спортивная трагикомедия "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе.

Также на больших экранах можно будет посмотреть историческую драму "Звук падения", выдвинутую на "Оскар" от Германии как лучший международный фильм.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет криминальный триллер "Лакомый кусок" с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком.

28 лет спустя: Храм костей

28 Years Later: The Bone Temple (Великобритания, США, 2026, хоррор/триллер)

Фильм является прямым продолжением прошлогоднего хита "28 лет спустя", возродившего культовую зомби-франшизу начала "нулевых" от Дэнни Бойла ("На игле", "Пляж", "Пекло", "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс") и Алекса Гарленда ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов").

На этот раз сюжет ленты больше сосредоточится на персонажах доктора Келсона, любознательного юноши Спайка, безумного лидера сатанинского культа Джимми Кристала и альфа-инфицированного Самсона.

Соответственно, к своим ролям вернулись Райф Файнс ("Список Шиндлера", "Грозовой перевал", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню"), Альфи Уильямс (сериал "Темная материя"), Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Уайнхаус: Back To Black", "Грешники", сериал "Северные воды") и боец ММА Чхи Льюис-Парри ("Гладиатор II", "Крейвен-охотник"). Кроме того, в конце ленты зрителям обещают громкое камео, которое подведет к следующему фильму франшизы.

Сценаристом фильма снова выступил Алекс Гарленд, а вот режиссуру Дэнни Бойл на этот раз передал Нии ДаКосте ("Кэндимен", "Марвелы") – сам создатель франшизы будет снимать следующую часть.

Марти Великолепный

Marty Supreme (США, 2025, трагикомедия/спорт)

Главный герой фильма – наглый юноша по имени Марти Маузер, который мечтает стать лучшим в мире игроком в настольный теннис. Ради достижения своей цели он готов буквально на все – пренебрегать родными и близкими, уволиться с надежной работы, нарушать закон и нормы морали, соглашаться на унизительные предложения... Однако стоит ли оно того?

Сюжет ленты частично вдохновлен реальной историей легендарного американского игрока в настольный теннис Марти Райзмана, который посвятил этому виду спорта почти всю свою жизнь.

Главной звездой фильма стал Тимоти Шаламе (франшиза "Дюна", "Назови меня своим именем", "Вонка", "Не смотри вверх", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец") – эта роль уже принесла ему первые в карьере награды Critics' Choice Awards и "Золотой глобус". А также у актера есть шансы побороться за свой первый "Оскар" – после проигранных в 2018 и 2025 годах номинаций.

Также в фильме задействованы Гвинет Пэлтроу ("Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Железный человек", сериал "Политик"), Одесса Эзайон ("Восставший из ада", "До рассвета") и рэпер Tyler, The Creator, настоящее имя Тайлер Грегори Оконма, для которого это первая серьезная роль на больших экранах. Всего в касте было задействовано около 140 непрофессиональных актеров.

Снял фильм американский режиссер Джош Сафди, который в свое время прославился в дуэте со своим младшим братом Бенни. Самые известные их фильмы – криминальные триллеры "Хорошие времена" (2017) с Робертом Паттинсоном и "Неограненные драгоценности" (2019) с Адамом Сэндлером.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 94% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Звук падения

In die Sonne schauen / Sound of Falling (Германия, 2025, драма)

Фильм рассказывает о четырех девушках – Альме, Эрике, Ангелике и Ленке – из разных исторических периодов (незадолго до Первой мировой войны, в конце Второй мировой войны, в Восточной Германии в 1980-х годах и в начале 21 века соответственно), чьи жизни в определенной степени связаны. Каждая из них проводит свою юность на одной и той же ферме в восточногерманском регионе Альтмарк, сталкиваясь с глубокими травмами. По мере того, как они переживают свое настоящее, постепенно появляются следы прошлого.

Сняла ленту немецкий режиссер Маша Шилински, для которой это вторая полнометражная работа после психологической драмы "Дочь" 2017 года. "Звук падения" принес ей приз жюри Канн и еще несколько престижных номинаций. Позже лента была выдвинута на "Оскар" от Германии в категории "Лучший международный фильм" – она уже попала в шорт-лист.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 90 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Лакомый кусок

The RIP (США, 2026, триллер/криминал)

В центре сюжета фильма – группа полицейских из Майами, которые обнаруживают тайник с миллионами долларов наличными. Они решают забрать деньги себе, но теперь нужно придумать, как сделать это так, чтобы об этом никто не узнал.

Главные роли в фильме сыграли давние друзья и творческие партнеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек, которые ранее уже работали над такими хитами, как "Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Последняя дуэль" и "Эйр".

Также в фильме сыграли Стивен Йон ("Минари", "Микки-17", сериалы "Ходячие мертвецы", "Грызня"), Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2", "Битва за битвой"), Саша Калле ("Флэш"), Кайл Чендлер ("Волк с Уолл-стрит", "Первый человек", "Годзилла против Конга") и другие.

Режиссером фильма выступил мастер боевиков Джо Карнахан ("Козырные тузы", "Команда-А", "Хороший, плохой, коп").

Фильм станет доступен на Netflix с 16 января 2026 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2026 года. На этой неделе на Apple TV+ стартует второй сезон триллера "Перехваченный рейс" с Идрисом Эльбой, а на Netflix выйдет детективный сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи". Между тем, на HBO Max состоится долгожданная премьера фэнтези-сериала "Рыцарь семи королевств", еще одного приквела "Игры престолов".