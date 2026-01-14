'28 лет спустя: Храм костей': обзор жуткого продолжения культовой хоррор-франшизы

УНИАН делится впечатлениями, удалось ли Ние ДаКосте сохранить уровень франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда.

15 января 2026 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "28 лет спустя: Храм костей" (28 Years Later: The Bone Temple), раскрывающий новые стороны культовой хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. Удалось ли режиссеру Ние ДаКосте удержать уровень создателей оригинальной истории, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Новый фильм является прямым продолжением фильма "28 лет спустя", вышедшего на экраны в июне 2025 года (наш подробный обзор на него можно прочитать здесь). При этом оба фильма снимались одновременно как целостная история. И поскольку прошлогодний фильм более чем успешно перезапустил культовую франшизу нулевых, сиквел нес на себе тяжелейшее бремя ответственности.

В целом, смотреть новинку не стоит без ознакомления со всеми предыдущими фильмами франшизы. Пройдемся поэтапно.

Итак, в 2002 году британский режиссер Дэнни Бойл, уже тогда известный киноманам по фильмам "На игле" и "Пляж", выпустил хоррор "28 дней спустя", вдохновленный классическими фильмами о зомби (хотя он всячески отвергал ярлык "зомби" в контексте своего фильма). Сценарий к фильму написал молодой британский писатель Алекс Гарленд – именно по его роману Бойл перед этим снял "Пляж" (и так было положено начало длительному сотрудничеству).

Фильм рассказывал о постапокалиптической версии Британии, в которой вирус ярости, случайно выпущенный из лаборатории эко-активистами, превращал людей в кровожадных монстров, чем-то похожих на зомби. В центре сюжета же был молодой человек по имени Джим в исполнении тогда еще малоизвестного Киллиана Мерфи, который вместе с небольшой группой других здоровых людей пытался найти безопасное место (ну и выжить при этом, разумеется).

На фоне большого кассового успеха и одобрительных отзывов как от критиков, так и от зрителей, а также учитывая относительно открытый финал фильма, продолжение выглядело логичным. Впрочем, фильм 2007 года под названием "28 недель спустя" оказался вполне самостоятельной работой – с большим размахом и полностью новыми центральными персонажами, которых среди прочих сыграли Роберт Карлайн, Джереми Реннер и Роуз Бирн. Более того, Бойл и Гарленд там выступали только продюсерами, тогда как снимал ленту испанец Хуан Карлос Фреснадильо, известный по триллеру "Интакто" 2001 года.

Фильм очень сильно отличался от предшественника по атмосфере – если первый давал какую-то надежду, то второй ее окончательно забирал. Тем не менее, он был по-своему интересен и важен для франшизы – и критики оценили его положительно, и кассу он собрал немалую.

Впрочем, третью часть серии пришлось ждать долгих 18 лет. За это время Бойл снял еще несколько успешных фильмов, в том числе "Пекло", "Миллионер из трущоб" и "Стив Джобс", а Гарленд перешел в режиссерское кресло и поставил такие хиты, как "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род" и "Восстание штатов". Однако в 2024 году наконец было официально объявлено, что они оба будут работать над продолжением уже культовой франшизы.

Фильм "28 лет спустя" перенес зрителей почти на три десятка лет в будущее, в котором вирус почти полностью опустошил Туманный Альбион. Люди, которым удалось выжить, поселились небольшими группами в защищенных сообществах – и каждый выход за их пределы может стать для них последним. Однако 12-летний Спайк не захотел оставаться в безопасном месте вместе с мужественным отцом, а вместо этого отправился в путешествие вглубь континента со своей смертельно больной матерью. На этом пути он встретил нескольких людей – хороших и плохих, и каждая встреча стала для него важным жизненным уроком, хотя порой и очень болезненным.

О чем фильм

События фильма "28 лет спустя: Храм костей" происходят вскоре после финала предыдущей части – в заключительных сценах Спайк решил не возвращаться к отцу, а вместо этого продолжил свой путь. И на свою беду он столкнулся с безумным лидером жестокого сатанинского культа Джимми Кристалом, который заставил парня присоединиться к ним.

Тем временем отшельник доктор Келсон из предыдущего фильма, которого ранее встретил Спайк, в своем монументальном Храме костей продолжает пытаться понять природу инфицированных и, возможно, наконец установить, можно ли это вылечить. В этой части мужчина постепенно сближается с альфа-инфицированным, которого он называет Самсоном: как стало понятно из предыдущего фильма, инфицированные бывают разные – некоторые из них более развиты физически и даже способны мыслить, именно они и являются альфами.

Момент, когда пути всех этих персонажей пересекутся, остается лишь вопросом времени – столкновение неизбежно и для кого-то фатально.

Актеры и персонажи

Сразу предупредим, что в последнем абзаце этого раздела будет большой спойлер.

В "Храме костей", как и в первом и третьем фильмах, было минимум персонажей, а все имеющиеся были важны для сюжета. При этом актеры из предыдущей части – Райф Файнс ("Список Шиндлера", "Грозовой перевал", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню"), Альфи Уильямс (сериал "Темная материя"), Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Уайнхаус: Back To Black", "Грешники", сериал "Северные воды"), Эрин Келлиман (сериалы "Сокол и Зимний солдат", "Уиллоу") и Чхи Льюис-Парри ("Гладиатор II", "Крейвен-охотник") – получили шанс раскрыть своих персонажей в полной мере, и они им блестяще воспользовались.

Рэйф Файнс, который воплощает образ доктора Иэна Келсона, здесь уже предстает не просто старым чудаком, который обмазывается йодом и строит храм памяти из костей павших людей и инфицированных. Здесь он уже добрый и мудрый человек, который видит и понимает гораздо больше, чем другие.

Колоссальное развитие получает и персонаж альфы Самсона в исполнении бывшего бойца ММА Чхи Льюиса-Парри – сознательно или бессознательно возвращаясь снова и снова к доктору Келсону за успокаивающим морфием, он постепенно раскрывается не как кровожадное существо, которым движут исключительно животные инстинкты, но и как тот, кто может стать ключом к спасению.

В свою очередь Спайк, которого снова играет восходящая звезда Альфи Уильямс, попадает в ловушку, к которой он, выращенный в закрытом сообществе фермеров под присмотром заботливого отца совсем юный парень, оказывается совершенно не готов.

В то же время в этой части на передний план также выходит персонаж Джимми Кристала. Именно он, будучи еще 8-летним мальчиком, был показан в первых кадрах предыдущего фильма "28 лет спустя". Родившийся на ферме в семье сельского пастора в окружении сестер, он стал свидетелем их гибели в начале эпидемии. Очевидно, увиденное настолько травмировало его, что он провозгласил себя сыном Сатаны, собрал вокруг себя группу фанатичных подростков-последователей, которых он всех называет "Джимми" и "Пальцами", и устроил настоящую кровавую бойню. Именно этот персонаж окончательно подтверждает заложенную еще в первом фильме идею, что люди могут быть более опасными, чем инфицированные – оставленные в условиях полной бесконтрольности, они сами превращаются в самых страшных монстров. Вот только, в отличие от инфицированных, они творят ужасные вещи абсолютно осознанно и ради удовольствия. Образ взрослого Кристала воплотил британский актер Джек О'Коннелл – и именно он сыграл главного антагониста в другом прошлогоднем хите "Грешники", странствующего ирландского вампира Рэммика. Так вот, на фоне Кристала этот персонаж просто добряк, которому даже немного сочувствуешь – в "Храме костей" он максимально отвратителен, жесток и безумен.

Еще один интересный персонаж – одна из его последовательниц Джимми Тату, в исполнении Эрин Келлиман. Именно ее действия в нескольких моментах становятся решающими.

Ну а в конце фильма будет то, слухи о чем ходили уже давно, но не были подтверждены окончательно: небольшое камео Киллиана Мерфи – того самого, который играл Джима из первого фильма. Ранее Бойл уже анонсировал, что готовит третий фильм "28 лет спустя", также по сценарию Гарленда, и теперь стало более понятно, какая роль в нем будет отведена Джиму.

О режиссере

Будем честны: тот факт, что для работы над "Храмом костей" Бойл передал режиссерское кресло американской режиссерке Ние ДаКосте, вызвал определенные опасения у преданных фанатов франшизы. Режиссер прославилась в 2021 году благодаря сверхъестественному фильму ужасов "Кэндимен", снятому по сценарию Джордана Пила ("Прочь", "Мы", "Ноу").

Лента была успешна в прокате, получила положительные отзывы и принесла ДаКосте контракт с Marvel. Впрочем, о том, что из этого получилось, лучше не вспоминать – супергеройский фильм "Марвелы" был абсолютно никудышным. И хотя после этого режиссер реабилитировала себя драмой "Гэдда" со своей давней подругой Тессой Томпсон в главной роли, все же определенный осадок остался.

Но, к счастью, все опасения были напрасны – версия "28 лет спустя" от ДаКосты оказалась еще более жуткой, чем предыдущие, а некоторые сцены могли полоскотать нервы даже самым опытным фанатам жанра. При этом ей удалось сохранить и даже развить "душу" франшизы – смесь надежды и обреченности человечества. Да, за сценарий здесь все же отвечал Гарленд, но ДаКоста отлично перенесла его на экран.

Реакция на фильм

Первые отзывы критиков о фильме восторженные – они хвалят как работу ДаКосты в качестве режиссера, так и актерские перформансы Файнса и О'Коннелла.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 94% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Прямое продолжение фильма "28 лет спустя", в котором усиливаются жестокость и ужас, "Храм костей" прекрасно украшен тревожной режиссурой Нии ДаКосты, а также вдохновенной игрой Райфа Файнса и Джека О'Коннелла", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"28 лет спустя: Храм костей" является идеальным связующим звеном между предыдущими фильмами и потенциальным следующим, но одновременно великолепным самостоятельным образцом в жанре хоррор (и теперь это уже окончательно не зомби-хоррор, ведь люди порой гораздо хуже).

В то же время фильм дает все возможности прекрасному актерскому составу проявить себя в полной мере и максимально раскрыть своих персонажей.

При этом, как и предыдущие части франшизы, "Храм костей" умеет удивлять – даже пересмотрев по несколько раз все имеющиеся трейлеры, зрителям будет трудно спрогнозировать, куда их в итоге заведет сюжет. Чего только стоит кульминационная церемония доктора Келсона. К слову, за визуальную составляющую и саундтрек создателей фильма стоит похвалить отдельно.

Ну а после выхода из кинотеатра вас непременно будет беспокоить вопрос – как же дождаться продолжения?

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

Марина Григоренко