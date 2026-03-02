Если подстричь волосы в правильную дату, можно оздоровить шевелюру.

Лунный календарь стрижек на март 2026 - это удобный инструмент планирования процедур с волосами. На основе фазы Луны он определяет, насколько удачным для смены прически считается конкретный день. Особая энергетика земного спутника напрямую влияет на успешность процедуры.

Чтобы у вас получилась самая красивая стрижка в марте 2026, обязательно проверьте фазу Луны перед походом в салон красоты. Если подобрать правильный день, можно не только сделать удачную прическу, но даже оздоровиться или привлечь в свою жизнь богатство.

Какие благоприятные дни для стрижки в марте 2026

В астрологии различные фазы Луны считаются подходящим для разных видов процедур. К примеру, в период между новолунием и полнолунием спутник постепенно растет. В это время хорошо подстригать волосы, чтобы ускорить их рост, но не рекомендуется делать укладки и завивки. Убывающая Луна оказывает противоположный эффект - шевелюре можно придавать любую желаемую форму, но если подстричь, то отрастет она нескоро.

Видео дня

Составим актуальный лунный календарь стрижек - март 2026 содержит такие фазы Луны:

1-2, 19-31 числа спутник будет расти;

3 числа ожидается полнолуние;

4-17 марта - период убывающей Луны;

18 числа будет новолуние.

Согласно расписанию лунных фаз, самые благоприятные дни для стрижки в марте - это 2, 7-9, 11, 21-23, 25-30 число.

Самые неудачные для похода к парикмахеру даты - 3-6, 10, 14-17, 19-20, 31 марта.

Когда стричь волосы в марте 2026 и краситься

Если говорить о конкретных процедурах, то окрашивание шевелюры лучше всего проводить 7-9, 11-12, 18, 23, 26-28 числа. Именно в эти дни краска лучше всего закрепляется на волосах. Результат процедуры превзойдет все ожидания, а новый цвет вам очень подойдет. Можно не сомневаться в успехе даже таких сложных техник, как осветление или омбре.

Не проводится покраска волос в марте 2026 в такие даты - 4-6, 10, 14-17, 20, 31 числа. В лучшем случае краска просто быстро смоется, а в худшем даже может испортить шевелюру. Остальные дни, которые не были названы в этих двух пунктах, считаются нейтральными. Краситься в них можно только при необходимости, например, если отросли корни.

Денежная стрижка волос в марте 2026 проводится 2, 8-10, 18-19, 21, 23, 26 и 30 марта. В перечисленные дни энергетика Луны будет направлена на увеличение доходов. Любые изменения во внешности помогут направить эту энергию на рост уровня заработка.

Также существуют дни, когда лунная активность направлена на исцеление. Чтобы оздоровиться и улучшить состояние волос, календарь стрижек на март 2026 рекомендует подстричься 1, 7, 8, 13, 21, 25-29 числа. Вскоре вы заметите, что локоны меньше выпадают и больше не секутся.

Вас также могут заинтересовать новости: