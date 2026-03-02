'Накупила воды и еды': Санта Димопулос рассказала об обстановке в Дубае

Артистка уже много лет живет в ОАЭ с дочерью.

Украинская певица и бывшая участница группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая во время полномасштабной войны живет с 6-летней дочерью в Дубае, вышла на связь с подписчиками.

По словам артистки, после того, как Иран начал атаковать город, она пытается продолжать свою привычную жизнь.

"Мне пришло очень много сообщений: "Ты в Дубае?", "Ты уезжаешь?", "Ты уже собрала чемоданы?", а я сижу утром со своей дочерью и пью свой утренний матчу. И думаю о том, как быстро человек вспоминает, что он смертен, когда небо вокруг внезапно закрывается. Для меня Дубай всегда был о абсолютной безопасности. Ощущение, что все под контролем. И вчера эта иллюзия разрушилась. Появились новости, какие-то ограничения, тревожные чаты. Подруги делятся на два лагеря: одни уже реально сидят на чемоданах, другие - спокойно идут на завтрак или едут на пляж. Я где-то посередине", - отметила Санта в своем Instagram.

Она также добавила, что уже переживала подобное в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Поэтому Димопулос старается не паниковать, хотя призналась, что все же сделала запас воды и еды.

"Я не политолог, но я тот человек, который уже однажды просыпался в новой реальности, в моей родной Украине. Я думаю, это одна из причин, почему у меня нет паники. Когда ты знаешь, как звучит настоящая нестабильность, ты просто перестаешь паниковать от каждого звука. Несмотря на то, что сейчас происходит, я очень верю в эту страну, я верю в ее умение решать вопросы, в ее скорость. Я накупила воды и еды, на всякий случай. Мой выбор - не разгонять тревогу, потому что паника это тоже форма зависимости, а спокойствие - это всегда навык. Я стараюсь максимально держать свое состояние стабильным", - добавила Санта.

